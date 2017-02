'Özil laat Arsenal achter zich en keert terug naar Spanje'

Het contract van Özil bij The Gunners loopt nog door tot medio 2018. De Duitser verdient in Londen ruim tweehonderdduizend euro per week en weigert een nieuw contract te tekenen als Arsenal niet akkoord gaat met een forse salarisverhoging. Het is niet de eerste keer dat de Catalanen geïnteresseerd zijn in de middenvelder. Vorig seizoen ondernam de club ook al een poging om Özil los te weken bij de Londenaren.