Pakt Krul vanavond een pingel tegen PSV?

Penaltykiller of toch niet?

Iedereen in Nederland maakte in de kwartfinale van het WK 2014 kennis met penaltykiller Tim Krul. In de gewonnen strafschoppenreeks tegen Costa Rica pakte hij twee penalty's nadat hij het stokje overnam van eerste doelman Jasper Cillessen. Maar hoeveel strafschoppen wist hij eigenlijk te keren in zijn carrière? We trokken de statistieken van Transfermarkt.de er op na.



Tim Krul kreeg in zijn loopbaan 35 keer een penalty tegen in de reguliere speeltijd. Van deze strafschoppen pakte hij er opvallend genoeg slechts twee en keerde hij dus maar iets meer dan vijf procent van de pogingen. Dit is dus evenveel als het aantal dat hij tegenhield in de bloedstollende reeks in Brazilië. Phillip Cocu lijkt echter nog niet op de hoogte van het reddingspercentage van de sluitpost. "Als je 'm bij Krul zou binnenschieten hoef je niet meer zo bang te zijn, dat we er nog weer een zouden missen", vertelde hij in een persconferentie.



Record

Gaston Pereiro miste in het shirt van PSV zijn penalty tegen SC Heerenveen. De misser van de Uruguayaanse rechtsbuiten betekende dat PSV van de laatste 21 penalty's er maar liefst dertien gemist heeft. Eerder faalden Depay, De Jong, Guardado, Locadia en Pröpper van elf meter. In de Champions League werden de laatste vier penalty's zelfs allemaal gemist. Onlangs grapte spits Luuk de Jong al dat de plannen van Marco van Basten om de shootouts in het voetbal te introduceren goed van pas zouden komen bij de nummer drie van de Eredivisie.



Krul mag dan misschien geen échte penaltykiller zijn, maar tegen de Eindhovenaren is de kans toch net iets groter dat hij zijn kunstje van het WK 2014 nog eens kan laten zien.