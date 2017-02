Premier League: Liverpool haakt af, Lukaku maakt er vier

Waar eerder vandaag Chelsea een grote stap zette richting het kampioenschap, lijkt Liverpool definitief af te haken in de titelstrijd. In The KC Stadium werd de ploeg van Jürgen Klopp met 2-0 geklopt door degradatiekandidaat Hull City. Oumar Niasse en Alfred N'Diaye waren trefzeker voor The Tigers.

In een knotsgekke wedstrijd op Goodison Park was het voor Romelu Lukaku maar liefst vier keer raak voor Everton. The Toffees onder leiding van Ronald Koeman waren met 6-3 te sterk voor Bournemouth.



Crystal Palace spendeerde afgelopen zomer een fortuin aan spelers, maar verkeert in acuut degradatiegevaar. Onder nieuwe manager Sam Allardyce stond CPFC in eigen stadion na 45 minuten al met 0-4 achter tegen directe concurrent Sunderland. Defoe (2), N'Dong en Koné zorgden voor de doelpunten.



Vanavond neemt Tottenham Hotspur het thuis nog op tegen Middlesbrough.



Alle uitslagen van de 24e speelronde:

Chelsea - Arsenal 3-1

Crystal Palace - Sunderland 0-4

Everton - Bournemouth 6-3

Hull City - Liverpool 2-0

Southampton - West Ham United 1-3

Watford - Burnley 2-1

West Bromwich Albion - Stoke City 1-0