Antonia en Manu geven Go Ahead Eagles vleugels tegen NEC

Het enige vinkje dat nog ontbrak achter de naam van een club uit de Eredivisie. Go Ahead Eagles was de enige vertegenwoordiger op het hoogste niveau in de Eredivisie zonder uitwinst. Vooraf leek daar nauwelijks in te komen. Dit kalenderjaar kon ook in eigen huis ook geen punt worden veroverd. Het enige doelpunt viel zelfs vanaf de strafschopstip. Het afhaken in de warming-up van Leon de Kogel, wiens naam wel op het wedstrijdformulier verscheen, zorgde voor nog minder vertrouwen in de Deventer harten. Maar waar een bekend sportdrankje normaliter alleen vleugels geeft, was dat deze keer van toepassing op de promovendus.



Jarchinio Antonio en Elvis Manu bleken keer op keer een plaag voor de Nijmeegse verdediging en waren aan de bal nauwelijks af te stoppen. Daarmee maakte Go Ahead Eagles handig gebruik slim van de countertactiek die NEC normaliter hanteert en waarmee de ploeg dit seizoen redelijk succesvol is. Go Ahead Eagles had slechts 64 procent balbezit, maar sloeg genadeloos toe in de omschakeling.



Eerst was het woord aan Manu. De linksbuiten, gehuurd van Brighton & Hove Albion, werd in de twaalfde minuut handig weggestuurd door Daniel Crowley. Opnieuw wist Wojciech Golla zich geen raad, waardoor Manu niet alleen hem maar ook nog twee NEC'ers passeerde. Doelman Joris Delle werd in de lange hoek geklopt. Dertien minuten later was het opnieuw raak. Nu stond Pablo Chirivella aan de basis van het doelpunt. Vanaf eigen helft stuurde hij Antonia weg, die op zijn beurt Gregor Breinburg zijn hielen liet zien en ook Delle klopte.



Trainer Peter Hyballa bracht in de rust al Jordan Larsson en Ali Messaoud om de zaak om te gooien en aanvallend met vier aanvallers te opereren. Maar het bracht vooral enthousiasme, een hoger tempo en een flink pakket corners. Grote kansen kreeg NEC nauwelijks. Ook niet nadat Manu in de 63e minuut werd weggestuurd. Na een duel met Mikael Dyrestam ging de oud-Feyenoorder naar de grond. Scheidsrechter Björn Kuipers trakteerde Manu op zijn tweede geel. Pas in de extra tijd zette Jay-Roy Grot de 1-2 eindstand op het scorebord.



Go Ahead Eagles kan zondag haar laatste plek overdoen aan Roda JC Kerkrade. NEC, dat drie thuiszeges op rij had geboekt, was deze zaterdagavond vooral vleugellam.