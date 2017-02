AZ-doelman Krul debuteert met nederlaag tegen effectief PSV

De aanvallend ingestelde vleugelverdediger was verantwoordelijk voor de eerste twee doelpunten van de nummer drie. AZ-doelman Tim Krul had geen antwoord op een fraaie individuele actie en een afstandsschot van de eigenzinnige linksback in Eindhovense dienst. Diezelfde Willems leed even later balverlies en zag Fred Friday de aansluitingstreffer produceren.



Nog voor het rustsignaal was de marge weer twee in Alkmaar. Een vrije trap van Andres Guardado kwam uiteindelijk terecht bij Gaston Pereiro en de vleugelaanvaller wist wel raad met het buitenkansje. PSV kwam in de tweede helft niet meer in de problemen. Het machteloze AZ eindigde het duel met tien spelers. Stijn Wuytens kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Luuk de Jong.



Diezelfde De Jong wist in de slotfase te scoren en dat was een grote opluchting voor de worstelende PSV-spits. Even later redde Friday de eer voor het tegenvallende AZ. De druk ligt weer bij titelrivalen Feyenoord en Ajax.