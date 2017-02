Tiental Heracles sloopt Willem II in zes magische minuten

Heracles-doelman Bram Castro haalde de van Watford gehuurde Obbi Oulare onderuit in het strafschopgebied en kon gelijk vertrekken. Collega-aanvaller Fran Sol benutte vervolgens de toegekende penalty. Thom Haye, matchwinner tegen Sparta Rotterdam, was dicht bij de tweede treffer voor de Tricolores, maar zijn poeier kwam op de lat terecht.



Willem II zakte in de tweede helft als een plumpudding in elkaar. In een tijdsbestek van zes minuten scoorden de gasten uit Almelo maar liefst drie keer. Oud-PSV'er Peter van Ooijen tekende voor de gelijkmaker, Kristoffer Peterson en Robin Gosens maakten de bizarre comeback compleet. Heracles gaat over de Tilburgers heen en bezet nu de elfde plaats.