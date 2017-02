Larsson realistisch: "Ik verdiende deze wedstrijd geen basisplaats"

“ Uitleg heb ik niet gekregen, maar dat hoeft ook niet”

Na een invalbeurt tegen Willem II en basisplaatsen tegen Roda JC Kerkrade en Feyenoord moest Larsson zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles weer op de bank beginnen. "Ik hoorde het vandaag pas definitief", vertelde de 19-jarige Zweed na afloop tegenover ELF Voetbal. Hij begreep de beslissing van trainer Peter Hyballa wel. "Uitleg heb ik niet gekregen, maar dat hoeft ook niet. Ik heb de vorige wedstrijden geen speciale dingen laten zien. Geen assist gegeven of doelpunt gemaakt. Ik ben niet opgevallen. Dan moet je er rekening mee houden dat je op de bank terechtkomt. Ik had een basisplaats ook niet verdiend."



Samenspelen

"Vergeet niet dat deze competitie nieuw voor me is", vervolgt de jeugdinternational. "Ik moet nog wennen aan het samenspelen met deze jongens. Dat kost nu eenmaal tijd en dat wist ik vooraf. Ik ben ook niet teleurgesteld. Op trainingen moet ik me laten zien. Dat ga ik ook doen. Ik werk hard en hopelijk kiest de trainer vrijdag (tegen PEC Zwolle, red.) weer voor mij. Net als de rest van het team zal ik hongerig zijn om revanche te halen op het resultaat van vanavond."



Over zijn invalbeurt was Larsson niet ontevreden. "Het is erg lastig invallen tegen een ploeg die zo verdedigend speelt. We kregen heel weinig ruimte. Go Ahead Eagles leunde alleen maar achterover. We kregen wel heel veel kansen, maar wisten het niet af te maken. Dat is erg jammer." Hij speelde samen voorin met Jay-Roy Grot. "Ik vond het wel lekker. In Zweden speelde ik ook altijd samen met een andere aanvaller. Net als Jay-Roy was de andere spits een lange aanvaller. Ik zwierf daar als kleine aanvaller omheen. Helaas heeft het vandaag echter niet geresulteerd in een zege. Go Ahead Eagles kreeg twee kansen en scoort twee keer. Ook in Zweden eindigde niet elke wedstrijd in de verdiende uitslag."