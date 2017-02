Ajax begaat geen misstap tegen vernieuwd Roda JC Kerkrade

De ambitieuze Limburgers, met slechts één nieuweling in de basisopstelling, hielden de bezoekers uit Amsterdam ruim vijftig minuten in bedwang. Toen sloeg aanvoerder Davy Klaassen toe met een schot in de korte hoek. Het goede voorbereidende werk was van Kasper Dolberg. Even later kwam Hakim Ziyech dicht bij de tweede Ajax-treffer, maar doelman Benjamin van Leer lette goed op en pareerde diens inzet.



In de slotfase redde André Onana zeer bekwaam op een inzet van Roda JC-aanvaller Thanasis Papazoglou. Aan de andere kant raakte invaller Abdelhak Nouri de lat. Amin Younes kwam wél tot scoren. Door zijn eerste competitiedoelpunt van dit seizoen was alle spanning in één klap verdwenen en ligt de druk weer bij Feyenoord.