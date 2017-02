Ajax-aanvaller Younes jubelt: eerste treffer na 46 (!) pogingen

Na 46 (!) doelpogingen was het eindelijk zover: het eerste competitiedoelpunt van Ajacied Amin Younes in het seizoen 2016/2017. De Duitse vleugelaanvaller gooide de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (0-2 overwinning) in het slot: ''Eindelijk, ik ben blij met mijn eerste doelpunt'', zei hij na afloop tegen Fox Sports .

46 - Amin Younes has scored his first Eredivisie goal of the season with what was his 46th shot. Finally. — OptaJohan (@OptaJohan) 5 februari 2017

Vreugde & opluchting bij @AminYounes11: hij maakt zijn eerste competitiegoal van het seizoen! #rodaja pic.twitter.com/IJydcIHoSK — AFC Ajax (@AFCAjax) 5 februari 2017

Younes, sinds 2015 actief in Amsterdam, scoorde wel in de groepsfase van de Europa League, maar treffers in de Eredivisie bleven uit. Dit tot onvrede van het kritische publiek in de hoofdstad. De kleine flankspeler trekt geregeld naar binnen en probeert de bal dan in de hoek te plaatsen. Tot deze zondag leverde dat louter irritatie op. Tegen de degradatiekandidaat uit Zuid-Limburg was er eindelijk reden tot juichen. Joël Veltman vond de Duitser met een bekeken pass van achteruit en even later lag de bal achter Benjamin van Leer in het doel.