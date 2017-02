Jørgensen neemt heldenrol over van Kuyt bij Feyenoord

7 - Nicolai Jørgensen (@njorgensen9) has scored three and assisted four goals in his last four Eredivisie away games. Traveller. — OptaJohan (@OptaJohan) 5 februari 2017

26 - Dirk Kuyt had fewer touches than any other Feyenoord player before he was subbed off against FC Twente. Isolated. — OptaJohan (@OptaJohan) 5 februari 2017

Feyenoord dus in de laatste 25 minuten met Toornstra in plaats van Kuyt. Gescoord is er nog altijd niet in Enschede.#twefey (0-0) pic.twitter.com/R5zv2tv6ja — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 5 februari 2017

Dirk Kuyt is nog steeds dé publiekslieveling van de koploper, maar het is duidelijk dat de 36-jarige alleskunner in de herfst van zijn loopbaan is beland. De oud-international kwam in Enschede nauwelijks in het stuk voor en werd na een uur vervangen door Jens Toornstra. Vanaf zijn plaats op de bank zag de geboren Katwijker Feyenoord tweemaal scoren. Naast Jørgensen wist ook Eric Botteghin het Twentse net te vinden.Een eervolle vermelding voor Eljero Elia. Love him or hate him, maar de kleurrijke vleugelspits solliciteert steeds nadrukkelijker naar een plaats in het Nederlands elftal. De veelbesproken Feyenoorder scoort met enige regelmaat en strooit daarnaast met assists. Het zal bondscoach Danny Blind allemaal niet ontgaan zijn. Benieuwd naar zijn selectiebeleid voor de aankomende interlands van Oranje.