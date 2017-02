PEC moet in de Eredivisie blijven, alleen al voor Ron Jans

Ron Jans kwam medio 2013 binnen bij PEC Zwolle. Een klein jaar later stond de aimabele trainer met de KNVB Beker in zijn handen. In een legendarische finale in De Kuip werd topfavoriet Ajax op een hoop gespeeld (5-1).

Enkele maanden later werden de Amsterdammers opnieuw verslagen, ditmaal in het duel om de Johan Cruijff Schaal (1-0). Jans was de nieuwe kroonprins van het trainersgilde en de ambities van de eredivisionist uit Zwolle reikten tot in de hemel. In 2015 werd opnieuw de eindstrijd van het bekertoernooi bereikt. Helaas voor PEC was FC Groningen te sterk (0-2).





De eerste Eredivisie-zege voor PEC Zwolle op Het Kasteel. "Dat is mooi, maar we hebben wel grotere geschiedenis geschreven hoor." #spazwo pic.twitter.com/u7PjNV4l2m — PEC Zwolle (@PECZwolle) 5 februari 2017

Dit seizoen is alles anders. PEC Zwolle is al maanden een laagvlieger en maakt een kwetsbare indruk, vooral in verdedigend opzicht. De 2-3 overwinning op Sparta Rotterdam komt dan ook als geroepen. Jans is bezig aan zijn laatste maanden in Overijssel en wil devoor de Eredivisie behouden. Het is hem gegund, zeker gezien de successen uit het recente verleden.