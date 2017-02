Guidetti en Pellè stonden nooit op de Coolsingel, Jørgensen wel?

Feyenoord en spitsen, het is de laatste jaren een gelukkige combinatie. Nicolai Jørgensen is de nieuwe held van het hondstrouwe Legioen. De koele Deen scoort bijna wekelijks en is al enige tijd topscorer van de Eredivisie. Daardoor lonkt het eerste kampioenschap sinds 1999.

De van FC Kopenhagen overgenomen aanvaller heeft twee illustere voorgangers. John Guidetti speelde in het seizoen 2011/2012 voor de volksclub uit Rotterdam en kwam tot het fraaie aantal van twintig competitiedoelpunten. De Zweed met de rare fratsen produceerde een hattrick tegen aartsrivaal Ajax en is daardoor voor eeuwig een held in de havenstad. Overigens stonden de Amsterdammers enkele maanden later met de kampioensschaal in hun handen.





De immer goedgekapte Graziano Pellè nam het stokje over van Guidetti. Tegen alle verwachtingen in, want niemand gaf een cent voor de lange Italiaan, kwam de kopsterke spits tot 27 competitietreffers in 29 optredens. Ook de jaargang 2013/2014 was een succes, want de ijdele doelpuntenmaker wist 23 keer het net te vinden. Het leverde Feyenoord echter geen landstitel op. Pellè ging die zomer met Ronald Koeman mee naar Southampton.Jørgensen doet nooit gekke uitspraken en is ook niet dag en nacht met zijn uiterlijk bezig. Desondanks is de stoïcijnse zomeraankoop onmisbaar voor dit Feyenoord. De teller in de Eredivisie staat op vijftien doelpunten, terwijl er nog dertien competitieduels volgen. Guidetti en Pellè stonden nooit op de Coolsingel, staat de huidige spits van de lijstaanvoerder daar over enkele maanden wél?