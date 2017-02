Leicester City, van kampioenschap tot degradatiezorgen

6 februari 2015. Koploper Leicester City neemt het op tegen Manchester City, waar de ploeg van Ranieri enkele dagen eerder Liverpool versloeg. The Foxes winnen met 1-3 van de miljoenenploeg en weten hun koppositie in de Premier League te versterken.



Zondagmiddag, een jaar na de overwinning op Manchester City, ziet de wereld van Leicester City er compleet anders uit. De ploeg gaat in eigen huis met 0-3 onderuit tegen nummer zes Manchester United. Het is de vierde nederlaag op rij voor de regerend landskampioen, die naar de zestiende plaats zakt. De laatste overwinning van Leicester dateert van 31 december 2016 tegen West Ham United (1-0). Ook wist de ploeg dit kalenderjaar nog geen doelpunt te maken.



Trainer Ranieri sluit niet uit dat de club dit seizoen degradeert. “Alles is mogelijk, maar ik wil mijn spelers wel zien vechten”, zegt hij tegenover Sky Sports. “Als ze niet meer in mij geloven hoeven ze maar één ding te doen: naar de directie gaan en dat vertellen. Maar ik geloof er nog in dat ze dit om kunnen draaien.”



“We hebben veel gedacht aan wat er vorig seizoen gebeurde, alles was fantastisch. We dachten dat het ook dit seizoen mogelijk was. Maar nee, het is klaar. Het sprookje is afgelopen en dit is de harde realiteit”, besluit hij.