'Paris Saint-Germain houdt ongelukkige Martial in de gaten'

Anthony Martial heeft het lastig bij Manchester United. De buitenspeler werd in de zomer van 2015 naar Manchester gehaald en speelde onder Louis van Gaal nagenoeg alle wedstrijden. Dit seizoen moet hij het doen met een reserverol en volgens de Fransman is hij de zondebok als het niet goed gaat met de club.

Paris Saint-Germain houdt de situatie van de 21-jarige Martial nauwlettend in de gaten. Dit schrijft The People. Manchester United zou best willen meewerken aan een transfer, als de Fransen echter 'een marktconform bod' op tafel willen leggen.