Eric Botteghin, de Braziliaanse Verlosser van Feyenoord

“ Tot mijn tiende was ik aanvaller. Scoren heb ik nog wel een beetje in mij, blijkbaar.”

Met wijd gespreide armen rende Botteghin over het veld, richting de meegereisde Feyenoord-supporters in het uitvak van De Grolsche Veste. Daar, bovenin de tweede ring scandeerde het Legioen zijn naam. Op aangeven van Eljero Elia scoorde hij. Diep in de tweede helft, met nog een kwartier te spelen. Het was een bevrijdend, verlossend doelpunt, van de nummer 33 van Feyenoord. Ook in de wetenschap dat achtervolgers Ajax en PSV ook weer hadden gewonnen.



Het beeld van Botteghin, met zijn wijd gespreide armen en glijdend met zijn knieën over het veld, had veel weg van 18 september 2016. Toen scoorde hij ook een cruciaal doelpunt in het uitduel bij PSV (0-1). "Ik scoor niet vaak, maar ik ben heel blij dat ik met mijn paar goals toch heel belangrijk kan zijn voor dit team. Maar we doen het echt als een team. We hebben onze trainer een mooi verjaardagscadeau gegeven. Nee, we hebben niet voor hem gezongen, haha. De supporters zongen hem nog wel toe, mooi toch?", zegt Botteghin tegenover ELF Voetbal.



Brazilian style

Hij spreekt rustig, goed Nederlands en lacht veelvuldig, tijdens het interview in de catacomben van De Grolsch Veste. Botteghin was negentien jaar toen hij in 2007 op Schiphol aankwam met een grote rugzak. Hij verhuisde van Sao Paulo naar Zwolle. Van de zon naar de vrieskou. Via (toen nog) FC Zwolle, NAC Breda en FC Groningen kwam de Braziliaan met Italiaanse roots in de zomer van 2015 in De Kuip. Botteghin groeide in Nederland uit tot een sobere verdediger, Brazilian style. Hard en meedogenloos.



Het beeld bestaat dat hij een beperkte techniek heeft, maar diep van binnen is Botteghin een sambavoetballer. Hij voetbalde als tiener veel in de zaal en op straat. Niet als verdediger, maar als middenvelder of aanvaller. Swingend als een Braziliaan. Na een groeispurt, die Botteghin tot 1.93 meter bracht, belandde hij centraal achterin. Daar leerde de voormalig straatvoetballer uit Sao Paulo, opgegroeid in een middenstandsgezin, de kunst van de soberheid.







"Tot mijn tiende was ik aanvaller. Scoren heb ik nog wel een beetje in mij, blijkbaar. En eigenlijk beginnen alle Braziliaanse voetballers als aanvallers. Het aanvallen zit in onze cultuur. Maar ik weet ook dat ik achterin meer van waarde ben dan voorin. Een clean sheet doet mij ook goed. Toch is het leuk om af en toe te scoren. Dit was wel een soort spitsengoal, ja. Ik voelde waar de pass van Elia terecht zou komen. Moest Eljero nog om mij lachen? Omdat ik iemand een panna gaf? Ik kan me niet herinneren dat ik iemand een panna gaf. In ieder geval niet bewust, haha."



Het grote doel

Een moeilijke wedstrijd vond Botteghin het, uit tegen FC Twente. Maar hij hield altijd vertrouwen in een goede afloop, zegt hij achteraf. "Wij blijven namelijk altijd tot het einde van de wedstrijd doorgaan. Daardoor hebben we dit seizoen ook vaak laat in de wedstrijd gescoord. Dat is een kwaliteit. We scoren vaak en achterin geven we weinig weg. Het team staat goed. Met Jan-Arie van der Heijden heb ik centraal achterin een goede klik. Maar het hele team is goed op elkaar ingespeeld. Dit team is twee jaar samen. We weten wat we aan elkaar hebben en wie wat kan."



Met elke zege komt een kampioensschaal dichterbij. "Ja, nog dertien finales te gaan. Het zou echt heel mooi zijn om de landstitel te winnen. Ik weet al hoe het is om twee keer de beker te winnen. De landstitel is het grote doel. We gaan er zeker voor. We kijken ook niet meer naar de concurrentie. Niet naar Ajax, niet naar PSV. Het zou mooi zijn als ze een keer verliezen, maar we moeten het zelf doen."



Onbekende Braziliaan

De Nederlandse titelrace is geen gespreksonderwerp in Sao Paulo, waar Botteghin nog rustig over straat kan. Op zijn familie en vrienden na kennen weinig mensen hem in de miljoenenstad. Hij haalde weleens de Braziliaanse pers. Zoals na de Europese overwinning van dit seizoen op Manchester nited. Maar het is niet zo dat de Brazilianen nu wedstrijden van Feyenoord volgen.



"Nee, de mensen in Brazilië volgen de Eredivisie niet echt. En misschien dat PSV nog bekender is dan Feyenoord, vanwege het verleden met Romario en Ronaldo", verklaart Botteghin, die op aangeven van de persvoorlichter van Feyenoord naar de gereedstaande spelersbus moet. "Nee, we gaan niet in de polonaise lopen voor de trainer. We hebben hem wel gefeliciteerd, natuurlijk. We gaan lekker rusten in de bus en toewerken naar FC Groningen. Ja, daar kennen ze mij wel heel goed, haha", besluit de Braziliaanse Verlosser van Feyenoord, een eer die Eljero Elia hem gaf op Instagram...