Ajacied Klaassen is toe aan een transfer en een volgende stap

Davy Klaassen is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Wie zijn prestaties dit seizoen bekijkt kan niet anders dan tot die conclusie komen. De captain is de absolute aanjager van het elftal van de Amsterdammer en speelt wederom ijzersterk. Ook zondagmiddag brak hij tegen Roda JC weer de ban. Hoewel ze bij Ajax maar al te graag hopen dat hij nog even blijft spelen in het rood-wit, is de middenvelder toe aan een niveautje hoger. Want:

1. Hij maakte dit seizoen al acht keer de openingstreffer voor Ajax

De 4-0 scoren, dat kan iedereen. Maar het doelpunt maken dat de wedstrijd verandert is een hele andere kwaliteit. Klaassen bezit die eigenschap, zo laat hij dit seizoen zien. Ook maakte hij regelmatig beslissende doelpunten, bijvoorbeeld in de Europa League. Zoals een echte leider betaamt.



Wie stond er op toen het moest gebeuren? Juist: Davy Klaassen.

2. Hij is al vier jaar lang een vaste waarde bij Ajax

Jasper Cillessen, Wesley Sneijder, Edgar Davids en talloze anderen; allen vertrokken ze na vier jaar een vaste waarde te zijn geweest bij Ajax. In de huidige selectie is alleen Lasse Schöne ongeveer even lang een vaste waarde, al had hij niet altijd een basisplaats. Bovendien is de Deen een stuk ouder dan Klaassen, die nog aan zijn toekomst moet denken. De tijd van ontwikkelen in de Eredivisie heeft Klaassen achter zich.

3. Klaassen faalt nooit en haalt altijd een voldoende

Vormdip of crisis. Die woorden kent Klaassen niet. Ook als Klaassen niet goed is, is hij goed. Het is ook niet gek dat trainer Peter Bosz bijna iedereen weleens wisselt, maar Klaassen pas één keer in de Eredivisie van het veld haalde. Alleen tegen PEC Zwolle (5-1): een duel dat al beslist was en bovendien vier dagen voor het duel tegen Standard Luik in de Europa League was. Klaassen is constant. Constant goed.



Ook in topwedstrijden maakt Klaassen het verschil.

4. Hij scoort aan de lopende band

Alleen Lewis Baker (9) benadert het aantal van tien treffers van Klaassen als middenvelder in de Eredivisie. En Baker neemt bovendien de vrije trappen bij Vitesse. De eerstvolgende middenvelder in dit rijtje is Jens Toornstra van Feyenoord. Die had daar bovendien veel meer schoten voor nodig (41 om 28). Dus de effectiviteit van Klaassen ligt ook een stuk hoger.

5. Zijn contract loopt in 2019 af

Als Klaassen deze zomer bij Ajax blijft, is de kans groot dat zijn waarde de zomer daarna een fors stuk lager zal zijn. Immers dan zou zijn contract een jaar later al aflopen en dat drukt enorm op de vraagprijs die Ajax kan hanteren. Marc Netto mag graag verkopen, dus ook hij ziet Klaassen ongetwijfeld graag voor een mooi bedrag de Amsterdam ArenA uitgaan deze zomer. Ondanks dat het een sportieve aderlating is.