Kansen voor Cillessen: "Komend seizoen wellicht al eerste keeper"

Het was misschien wel de verrassendste transfer uit de Eredivisie afgelopen zomer: doelman Jasper Cillessen vertrok naar FC Barcelona. Een basisplaats was van hem wellicht niet meteen te verwachten, maar inmiddels heeft de doelman toch al flink wat speelminuten achter zijn naam staan in het eerste elftal van de Catalaanse grootmacht. Met name in de Copa del Rey heeft hij minuten gemaakt. ELF Voetbal maakt de balans op.

“ Afgelopen weekend leek het een beetje lullig toen Luis Suárez en Lionel Messi voor hem zaten te lachen op de bank. Maar dat Zuid-Amerikaanse Spaans is voor Cillessen al helemaal niet te verstaan.”

Acht duels, zeven treffers en drie keer de nul. Het zijn geen onaardige cijfers voor de Nederlander in dienst van Barça, zeker gezien zijn vervelende debuut meteen na zijn komst. Tegen Alavés (1-2) ging het al in zijn eerste competitiewedstrijd mis. Met Cillessen in het doel werd er opeens verloren van een gepromoveerd team. "Daar had hij overigens geen schuld aan", herinnert kenner van het Spaanse voetbal en commentator Sierd de Vos zich tegenover ELF Voetbal. "Hij kreeg drie schoten tegen, twee goals. Maar op de ene bal was hij kansloos, die andere was een fout van Javier Mascherano. Bij Ajax kreeg hij altijd veel te doen, maar bij Barça krijg je vier ballen per wedstrijd. En dan moet je er wel staan. Dat was even wennen."

Competitie Speelminuten Tegendoelpunten La Liga 90 2 (gemiddeld 1 per 45 minuten) Copa del Rey 540 5 (gemiddeld 1 per 108 minuten) Champions League 90 0 Totaal 720 7 (gemiddeld 1 per 102 minuten)

Respect

Na zijn debuut moest Cillessen ruim twee maanden wachten op de volgende wedstrijd waarin hij speeltijd kreeg. In de Copa del Rey tegen Hercules (1-1). "Daarin maakte hij een goede indruk. Hij was zeker in de hoge ballen, maakte weinig fouten." Maar de eerste keer dat hij zich echt onderscheidde was een bekerronde later tegen Real Sociedad (0-1). "Barcelona had in Anoeta jaren niet gewonnen en in de Copa lukte dat eindelijk. Cillessen had een geweldige redding en was het hele duel gevaarlijk met zijn voorzettingen. Het was de eerste keer dat hij echt complimenten kreeg van Luis Enrique na afloop. Met geweldige diepe ballen passte hij keer op keer de backs diep in. Je zag het respect dat zijn teamgenoten voor hem hadden groeien."

Sowieso ligt Cillessen inmiddels goed in de groep, volgens De Vos. "Je ziet dat ze voor wedstrijden vaak even bij hem langs gaan en 'm een tik op de schouder geven. Ook in de catacomben maken ze vaak een praatje met hem. Het enige nadeel is dat hij nog amper Spaans praat. Zoals afgelopen weekend leek het een beetje lullig toen Luis Suárez en Lionel Messi voor hem zaten te lachen op de bank. Maar dat Zuid-Amerikaanse Spaans is voor hem al helemaal niet te verstaan."





Cillessens redding op de inzet van Griezmann.

Kansen

Met zijn geweldige redding tegen Atlético Madrid (zie boven), waar ook mazzel bij zat, hield Cillessen zijn ploeg op de been. Ook maakte hij wederom indruk met zijn passkwaliteiten. Het brengt hem in de buurt van zijn concurrent. "Aan Ter Stegen is toch altijd blijven plakken dat hij een keeper van de toekomst is. Dat is hij nog steeds, terwijl hij al eerste keuze is. Maar hij pakt geen punten. Victor Valdés had een ongepolijste stijl, maar pakte wel punten. Claudio Bravo ook. Ter Stegen niet. Zijn houding is wat flegmatiek. En hij heeft vaak foutjes. Vorig jaar tegen Las Palmas en Malaga zakte Ter Stegen ook door het ijs."

Speelkansen liggen er volgens De Vos dus zeker voor Cillessen. "Qua keeperskwaliteiten doet hij niet onder voor Ter Stegen. Cillessen heeft nu het voordeel dat hij in een aantal weken meerdere wedstrijden onder druk keept. En dan is het wachten op zijn kans. Je gunt het niemand, maar Kenneth Vermeer was altijd onomstreden bij Feyenoord. Hij raakte geblesseerd en nu moet hij zijn basisplaats maar weer heroveren. Cillessen moet het geluk hebben dat hij een keer een kans krijgt voor een langere tijd. Hij ligt goed in de groep, dus dan moet hij zijn kans pakken. En snel goed Spaans leren, dat is het enige voordeel dat Ter Stegen nog heeft."

Hervattingen

Dinsdagavond wacht er een nieuw examen voor Cillessen. Dan in eigen huis tegen Atlético Madrid, de ploeg die vorig seizoen nog voor Barça exit leidde in de Champions League. In de heenwedstrijd in Estadio Vicente Calderó had hij veel (korte) spelhervattingen, maar koos ook regelmatige voor een diepere pass naar de flanken (zie onder). Bijna al zijn passes kwamen aan, al ging het twee keer bijna mis. Één keer speelde hij Mascherano in de dekking aan, die vervolgens de bal verloor. De tweede keer kon een om de bal vragende Lionel Messi de bal niet weigeren, maar zijn uitgooi bereikte de Argentijn niet. Ook dat resulteerde in een grote kans voor Atléti.

De spelhervattingen van Cillessen tegen Atlétco Madrid.

Het zijn schoonheidsfoutjes die de Groesbeker niet te vaak mag hebben. Maar als hij met zijn goede trap blijft imponeren op de training, wie weet wat er komend seizoen dan mogelijk is voor Cillessen. De Spaanse media was in de beginfase zeer sceptisch over de Nederlander, maar inmiddels is het tij aan het keren en moet Ter Stegen het steeds vaker ontgelden.

Volgens De Vos kan het daarom zomaar zijn dat Cillessen volgend jaar een vaste plek onder de lat verovert. "Al hangt het er ook vanaf wie de nieuwe trainer wordt van FC Barcelona. Italiaanse trainers willen bijvoorbeeld graag hun eigen doelman meenemen. Een lange sterke goalie. Mourinho deed dat overigens ook bij Real Madrid. Hij vocht een persoonlijke vete uit met Iker Casillas, maar hij wil ook altijd een grote sterke doelman in de goal. Maar is de nieuwe trainer van Barcá iemand van binnen de club, dan is de kans een stuk groter dat Cillessen een basisplaats krijgt."