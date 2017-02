Deze spelers kennen het gevoel van Mathias Pogba

Uros Matic

NAC Breda versterkte zich in zomer van 2014 met Uros Matic, nadat de club hem eerder een halfjaar huurde van Befinca B. Het broertje van Chelsea-middenvelder Nemanja Matic speelde tweeënhalf seizoen in Breda en maakte na de degradatie van NAC de transfervrije overstap naar Sturm Graz. Sinds deze winter speelt hij in het shirt van FC Kopenhagen.

F.C. København henter den serbiske midtbanespiller Uros Matic fra Sturm Graz #fcklive https://t.co/PF8Sw0eGgh pic.twitter.com/KLyLbbTN9u — F.C. København (@FCKobenhavn) 13 december 2016

Jonas Hummels

Mats Hummels speelde in het verleden samen met zijn broertje Jonas in de jeugdopleiding van Bayern München. Waar Mats via Borussia Dortmund uitgroeide tot een topspeler en terugkeerde naar München, lukte het Jonas niet om door te breken. Hij stapte in 2007 over naar het O19-team van Unterhaching, een club die momenteel uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. De verdediger speelde 43 wedstrijden voor het eerste elftal en besloot in 2016 zijn voetbalschoenen op te bergen en zette een punt achter zijn carrière.

Jonas Hummels beendet verletzungsbedingt seine Karriere zu Saisonende. https://t.co/KuKMnntDi9 pic.twitter.com/9ilzYbszWL — SpVgg Unterhaching (@Haching1925) 19 mei 2016

Mikel Alonso

Waar Xabi Alonso al jaren een gevestigde naam in het internationale voetbal is, is de naam van de één jaar oudere Mikel Alonso minder bekend. Xabi kwam via Liverpool en Real Madrid terecht bij Bayern München, Mikel speelde bij een aantal kleinere clubs. Zo kwam hij op huurbasis uit voor het Spaanse Numancia en Bolton en speelde hij voor Tenerife en Charlton. In 2012 liep zijn contract in Engeland af, waarna hij twee jaar clubloos was. Sinds 2014 staat hij onder contract bij Real Union Club, uitkomend in de 2ª B - Grupo II, waar hij dit seizoen bijna alle wedstrijden speelde.

Keep the ball rolling. Foto Fernando de la Hera.#games#newseason Een foto die is geplaatst door mikel alonso (@mikelalonnso) op18 Sep 2016 om 11:52 PDT

Steeven Ribery

Franck Ribery is al sinds 2007 een van de sterkhouders van Bayern München. De Fransman heeft een twaalf jaar jonger broertje dat tot 2016 uitkwam in de jeugdopleiding van de Duitse miljoenenclub. Het lukte Steeven niet om door te breken in Duitsland en hij keerde terug naar Frankrijk. Daar speelt de buitenspeler sinds vorige maand bij US Boulogne, dat uitkomt op het derde niveau.

#Football #USBCO #National Finalement, Steven Ribéry devrait signer chez les Rouge et Noir ; seul mouvement annoncé https://t.co/8gOliMPKfN — Semaine Boulonnais (@semboulonnais) 4 januari 2017

Federico Higuain

In 2007 maakte Gonzalo Higuain de overstap van River Plate naar Real Madrid. In Europa groeide Gonzalo uit tot een topspits en speelde hij later voor Napoli en Juventus. Federico, het 29-jarige broertje van Gonzalo, heeft een langere lijst aan oud-werkgevers. De middenvelder speelde voor tal van Argentijnse club en speelde in 2008 een halfjaar op huurbasis bij Besiktas. Sinds 2012 speelt hij voor Columbus Crew uit Amerika. De waarde van Federico wordt geschat op een kleine miljoen euro, waar broer Gonzalo zo'n negentig miljoen euro waard is.