Vertrokken Feyenoorders Lang, Kongolo en Chong halen hun gelijk

Databureau Opta berekende het aantal speelminuten voor tieners bij de Eredivisie-clubs. Feyenoord staat helemaal onderaan de ranglijst. Alleen jongeling Mo El Hankouri kreeg dit seizoen speelminuten. Negen minuten om precies te zijn. Zeker gezien het succes van de relatief ervaren aangekochte spelersgroep die momenteel aan kop gaat in de Eredivisie is er voor jong talent weinig kans op speeltijd. Als Jens Toornstra op de bank zit, zal het voor een talent als Noa Lang nagenoeg uitgesloten zijn om aan te haken. Geen wonder dat Varkenoord de voorbije periode meer toptalenten zag vertrekken dan de club lief is.

Noa Lang

De overstap van Feyenoord naar Ajax is altijd opvallend. Middenvelder Noa Lang maakte in 2013 de overstap van de Feyenoord-jeugd naar die van de Amsterdamse aartsrivaal. Vader Jeffrey vond het de beste stap voor de ontwikkeling van zijn zoon. "In mijn optiek altijd al meer een Ajax-voetballer dan een Feyenoord-voetballer geweest", sprak hij. De inmiddels 17-jarige Lang tekende maandag zijn eerste profcontract bij Ajax. Lang is het neefje van Jeffrey Bruma, die in 2007 de jeugdopleiding van Feyenoord verliet voor Chelsea.

Rodney Kongolo

Terence Kongolo is al jaren een belangrijke schakel in het eerste elftal van Feyenoord. Het had zomaar kunnen zijn dat Terence dit seizoen samen met zijn broertje Rodney bij Feyenoord had gespeeld. De middenvelder verkoos een vertrek naar Manchester City in 2014 echter boven een langer verblijf in de Feyenoord-jeugd. De 19-jarige Kongolo maakt een sterke indruk in Manchester en speelt zijn wedstrijden sinds dit seizoen bij het tweede elftal. "Het niveau in Engeland is hoger dan bij Feyenoord", sprak hij eerder. De jongste Kongolo-telg, Fidel, speelt ook bij Manchester City.

En een Nederlandse goal voor Manchester City! @KongoloRodney verkleint de achterstand op Celtic naar 1-2 #ZiggoSport #uefayouthleague pic.twitter.com/SCqAaOKc3i — Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 6 december 2016

Tahith Chong

Afgelopen zomer verloor Feyenoord opnieuw een speler aan een Engelse topclub. Na maandenlange speculatie vetrok Tahith Chong naar de jeugdopleiding van Manchester United. "Ik kies voor het sportieve avontuur", sprak hij bij zijn vertrek. Ook de 17-jarige Chong maakt een zeer sterke indruk in Manchester en is dit seizoen een zeer belangrijke speler bij Manchester United U18.