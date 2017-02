Feyenoord-fans met Coolsingelstress? Tien geruststellende statistieken!

1. Meeste doelpunten voor in de Eredivisie (56)



2. Minste doelpunten tegen in de Eredivisie (12)



3. Meeste verschillende doelpuntenmakers in de Eredivisie (13, samen met PSV en FC Utrecht)



4. Met topscorer Nicolai Jorgensen de meest waardevolle speler in de Eredivisie (15 doelpunten en 8 assists)



5. Met vleugelspits Eljero Elia de speler die de minste minuten nodig heeft voor een doelpunt of assist in de Eredivisie (66 minuten)



6. Minste doelpunten tegen uit standaardsituaties in de Eredivisie (0)



7. Meeste doelpunten voor uit een corner in de Eredivisie (4, samen met Ajax, PSV en sc Heerenveen)



8. Hoogste conversiepercentage schoten in de Eredivisie (vijftien procent van de schoten is een doelpunt)



9. Laagste conversiepercentage schoten tegen in de Eredivisie (zes procent van de schoten is een tegendoelpunt)



10. Meest aantal keer de 0 in de Eredivisie (12)



Met nog dertien competitieduels voor de boeg staat Feyenoord vijf punten voor op nummer twee Ajax. Nummer drie PSV volgt op acht punten. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst krijgt zaterdagavond bezoek van FC Groningen.



* Data via Opta/Tussen de Linies