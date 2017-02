Ajax heer en meester op social media, PSV en Feyenoord volgen

De tijd dat voetbalclubs kranten en televisie nodig hadden om de fans te bereiken ligt ver achter ons. Tegenwoordig communiceren de clubs zélf met de achterban. Tot een jaar of tien geleden gebeurde dat over het algemeen via de website en eventueel een nieuwsbrief. Daar kom je anno 2017 niet meer mee weg. Social media-verslaggevers van de clubs twitteren, facebooken en instagrammen zich een slag in de rondte om op de radar te blijven. Hoe groot is de digitale achterban van de eredivisieclubs eigenlijk?

ELF Voetbal maakte een rondje langs de verschillende social media-platformen. In het onderzoek is gekeken naar het aantal volgers van de achttien eredivisieploegen op Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. Wat direct opvalt is de dominantie van Ajax. Op alle kanalen zijn de Amsterdammers de grootste, met gemiddeld bijna drie keer zoveel volgers als nummer twee, PSV. Met Feyenoord op de derde plek staat de traditionele top-drie ook in dit klassement bij elkaar.





Klik om te vergroten



Na Ajax, PSV en Feyenoord valt er, net als in de huidige Eredivisiestand, een groot gat. FC Twente staat vierde, met dank aan het grote aantal volgers op Twitter en Facebook. De Tukkers hebben deze score mede te danken aan het kampioenschap en het spelen van Champions League-voetbal, in 2010. In die tijd waren Facebook en Twitter al zeer populair, terwijl Instagram nog niet bestond en clubs minder actief gebruik maakten van Youtube.



Bij zestien van de achttien ploegen is Facebook het platform met de meeste volgers. Uitzonderingen zijn PEC Zwolle en Excelsior, die op Twitter het grootste bereik hebben. Bij alle teams is het aantal volgers/abonnees op Youtube het laagste. Opvallend is dat Sparta Rotterdam als enige zelfs helemaal geen gebruik maakt van het videoplatform. De laagste score onder de eredivisieclubs is voor Excelsior. Op Youtube heeft het zelfs maar 415 abonnees, terwijl de club wel degelijk actief gebruik maakt van het platform. Helaas is het interview met Warner Hahn van vorige week nog maar 83 keer bekeken… Dat kan beter!



Klik om te vergroten