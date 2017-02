Onder de loep: Kuyt minder efficiënt, Toornstra laat zich zien

Giovanni van Bronckhorst heeft bij Feyenoord te maken met een luxeprobleem op het middenveld. Karim El Ahmadi is weer terug van de Afrika Cup, maar dat houdt wel in dat er een andere middenvelder op de bank moet plaatsnemen. Dirk Kuyt en Jens Toornstra moeten vrezen voor hun plek.

Dirk Kuyt | 36 jaar







De aanvoerder van Feyenoord is ondanks zijn leeftijd nog altijd goud waard. Dat blijkt ook uit de statistieken. De routinier schiet beter op doel dan Toornstra, maar is wél minder efficiënt.



Jens Toornstra | 27 jaar







Werd afgelopen weekend tegen FC Twente (2-0 winst) op de bank geposteerd door Van Bronckhorst. Lijkt ook het slachtoffer te gaan worden aangezien ook Steven Berghuis en Eljero Elia op de vleugels op dreef zijn. Desondanks mag Toornstra niet klagen over zijn scorend vermogen. Zes doelpunten en zeven assists is een mooie moyenne. De middenvelder kun je moeiteloos inbrengen want aan creativiteit kent hij geen gebrek.