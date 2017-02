Even voorstellen: wie is die jonge linksback van AZ?

De grote verrassing van het WK 1998 was Michael Owen. Met een schitterende goal tegen Argentinië liet hij zich op achttienjarige leeftijd zien op het allerhoogste podium. De voornaam Owen steeg vervolgens enorm in populariteit. Ook in Nederland. In 1995 kwamen tien Nederlandse kinderen ter wereld met de naam Owen, in 1999 waren dat er al 66. Een van hen debuteerde afgelopen zaterdag in de Eredivisie. Owen Wijndal maakte indruk op de linkerflank.

Paspoort van Owen Wijndal:

Geboren: 28 november 1999

Geboorteplaats: Zaandam

Lengte: 174 cm

Gewicht: 69 kg

Contract tot: 2019

Profdebuut: AZ 2-4 PSV, 4 februari 2017

Speelde voor: ZVV Zaandijk, Telstar, Haarlem en AZ.

Nederlands elftal: 5 wedstrijden voor Oranje-18





Bron: Meertens



Met passie en lef stormde hij over de vleugel. Heerlijk onbevangen. En dat deed hij niet in een bekerpotje tegen Kozakken Boys, of een oefenduel tegen de Zaanse selectie. Landskampioen PSV was zaterdagavond de tegenstander. Tussen grote mannen als Andrés Guardado en Marco van Ginkel beet Owen Wijndal direct van zich af. En dat als jongste AZ-debutant aller tijden, hij is pas 17 jaar en 68 dagen. Sieme Zijm is het record kwijt, dat sinds 1995 op zijn naam stond. Als jeugdspeler van Telstar gaf Wijndal zich op voor een selectiedag bij Ajax. Hij kwam de eerste ronde door, maar daarna hadden de Amsterdammers genoeg gezien. Haarlem ving de linksback op en toen het faillissement eraan kwam, verhuisde hij in 2009 naar de jeugdopleiding van AZ. Daar is Wijndal is bezig aan een seizoen vol hoogtepunten. Hij tekende zijn eerste profcontract, koerst met Jong AZ rechtstreeks af op het kampioenschap in de Tweede Divisie en debuteerde verdienstelijk tegen PSV.



Bij de KNVB staat Wijndal al lang op de radar. Hij haalde met Oranje onder 17 de halve finale van het EK 2016, in een team met onder andere Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Ferdi Kadioglu, Tahith Chong en Dylan Vente. De lichting '99. Het grote voorbeeld van Wijndal is Real Madrid-ster Marcelo en dat blijkt ook wel uit zijn speelstijl. Alles wijst erop dat AZ niet ver hoeft te zoeken voor een eventuele opvolger van Ridgeciano Haps.