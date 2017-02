Het net-niet Nederlands elftal; zij glipten ons door de vingers

GK: Eloy Room (Curaçao)

Geboren in Nijmegen, maar inmiddels al vijftien jaar actief bij Vitesse. Doorliep de jeugdopleiding en verdrong enkelvoudig Oranje-international Piet Velthuizen uit de basiself. Zou zeker in aanmerking komen voor een oproep, nu Cillessen, Vorm en Stekelenburg bij hun club op de bank zitten en Krul en Vermeer nog niet 100% hersteld zijn van zware blessures.



RA: Cuco Martina (Curaçao)

Viel zelden op als rechtsback van RBC Roosendaal en RKC Waalwijk. Ronald Koeman zag het echter wel zitten in Cuco Martina en haalde hem naar Southampton. Daar beleefde hij in 2016 het hoogtepunt van zijn carrière, door in het Premier League-duel met Arsenal de score te openen. En hoe. Met een heerlijke knal vanaf een meter of dertig passeerde hij Petr Čech.



CV: Aykut Demir (Turkije)

Hij was net 17 jaar geworden toen trainer Ton Lokhoff hem in 2005 bij de eerste selectie van NAC Breda haalde. Even daarvoor blonk hij uit tijdens het WK voor spelers onder de 18 jaar, waar hij de halve finales haalde. Met Turkije. Van jongs af aan speelde Aykut Demir, geboren in Bergen op Zoom, voor de vertegenwoordigende elftallen van dat land. Speelde met Trabzonspor enkele jaren achtereen in de Europa League.



LA: Maxwell (Brazilië)

Was bij Ajax een van de beste spelers van de Eredivisie en haalde de wereldtop bij Internazionale, FC Barcelona en Paris Saint-Germain. In 2005 vroeg Maxwell met succes een Nederlands paspoort aan. Niet om voor Oranje uit te komen, maar om - met een EU-paspoort op zak - aantrekkelijker te worden voor de Europese top. Uiteindelijk debuteerde Maxwell in 2013 pas op 31-jarige leeftijd voor het Braziliaanse elftal, om minder dan een jaar later zijn afscheid bij de nationale ploeg aan te kondigen.



Foto: Pro Shots



CVM: Karim El Ahmadi (Marokko)

Hoewel Karim El Ahmadi geboren is in Enschede, koos hij al vroeg voor het Marokkaanse elftal. In 2005 haalde hij met dat land de halve finales van het WK voor spelers onder de 20 jaar, dat plaatsvond in Nederland. De Feyenoorder had als aanjager op het middenveld niet misstaan in het huidige Nederlands elftal.



CM: Marco Asensio (Spanje)

Bondscoach Danny Blind probeerde het in het najaar van 2015. Maar hij had er geen zin in. Marco Asensio Willemsen, zoon van een Spaanse vader en Nederlandse moeder, koos voor La Furia Roja. Inmiddels is die keuze definitief, want de speler van Real Madrid speelde in september 2016 mee in het WK-kwalificatieduel van Spanje met Liechtenstein (8-0).



Foto: Pro Shots



CM: Oğuzhan Özyakup (Turkije)

Als geboren Zaandammer gold Oğuzhan Özyakup als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van AZ. Op vijftienjarige leeftijd klopte Arsenal aan en was hij al niet meer te houden. Een doorbraak in Londen zat er niet in, maar inmiddels is de middenvelder een van de dragende krachten van Beşiktaş, waarmee hij in 2016 kampioen van Turkije werd. Özyakup kwam meer dan twintig keer uit voor jeugdteams van Oranje, maar koos uiteindelijk voor een interlandcarrière in het shirt van Turkije.



CAM: Hakim Ziyech (Marokko)

Bondscoach Guus Hiddink selecteerde Hakim Ziyech in het voorjaar van 2015 voor het EK-kwalificatieduel met Letland. Had hij hem toen maar laten spelen. Ook al was het maar één minuut. Dan was de middenvelder beschikbaar gebleven voor het Nederlands elftal. Ziyech bleef op de bank debuteerde vier maanden later voor Marokko.



RB: Nordin Amrabat (Marokko)

Driemaal speelde Nordin Amrabat voor Jong Oranje. De vleugelaanvaller deed het aardig bij PSV en belandde via Kayserispor uiteindelijk bij Galatasaray, waar hij in 2013 het kampioenschap vierde. Na één seizoen bij Malaga tikte Watford afgelopen zomer acht miljoen euro af voor Amrabat, waardoor hij zijn wedstrijden tegenwoordig speelt in de Premier League. Een debuut in Oranje zit er niet meer in, want inmiddels is de voormalig speler van FC Omniworld international van Marokko.



SP: Mounir El Hamdaoui (Marokko)

De hoogtijdagen van Mounir El Hamdaoui zijn wel voorbij, maar met name in zijn eerste periode bij AZ liet hij geweldige dingen zien. In 2009 werd de geboren Rotterdammer topscorer van de Eredivisie en een jaar later nam Ajax de spits over. Koos in 2005 voor Marokko, maar wilde een jaar later alsnog voor Oranje uitkomen. De FIFA stak daar een stokje voor, waarop El Hamdaoui enkele jaren later alsnog voor Marokko debuteerde.



LA: Salomon Kalou (Ivoorkust)

Wat een soap was dit in 2005. Feyenoorder Salomon Kalou wilde maar wat graag een Nederlands paspoort bemachtigen en met Oranje meedoen op het WK van 2006. Toenmalig Minister van Integratie, Rita Verdonk, wilde niet meewerken. Oranje was niet afhankelijk van Kalou, meende 'voetbalkenner' Verdonk. Uiteindelijk speelde de aanvaller 93 interlands voor Ivoorkust.



Bank: Lars Veldwijk, Adnane Tighadouini, Thomas Lam, Zakaria Labyad, Darryl Lachman en Mbark Boussoufa.