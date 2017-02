Wonderkind Jesus geeft Manchester City weer schwung

Met twee doelpunten behoedde Gabriel Jesus Manchester City hoogstpersoonlijk voor verliespunten tegen Swansea City afgelopen weekend. Het Braziliaanse wonderkind is met drie goals in evenveel wedstrijden voorlopig dé revelatie van de Premier League dit kalenderjaar. Maar wie is die Gabriel Jesus eigenlijk?

De spits annex vleugelspeler speelt sinds afgelopen winter voor Manchester City, nadat van de zomer al bekend was geworden dat hij een contract had ondertekend bij de blauwhemden. Maar liefst 32 miljoen euro maakte City over naar zijn Braziliaanse club Palmeiras. Op de Olympische Spelen in eigen land liet Jesus voor het eerst aan de wereld zien wat hij in zijn mars heeft. Met drie doelpunten, waaronder twee in de halve finale tegen Honduras, leverde hij een belangrijke bijdrage aan de gouden medaille.

Jesus heeft zichzelf inmiddels een kick-start bezorgd in de Premier League. Ondanks moordende concurrentie is hij al niet meer weg te denken uit de voorhoede van City. Zelfs de in blauw-Manchester heilige Sergio Aguero moet nu vrezen voor zijn plaats in de basisopstelling. Na Swansea-thuis was trainer Pep Guardiola lovend over zijn jonge pupil: "In zijn eerste wedstrijden heeft Gabriel Jesus laten zien waartoe hij in staat is. Hij is een echte vechter, wint duels en heeft een neusje voor de goal. En hij is nog maar negentien jaar. De club heeft het uitstekend gedaan om hem te halen."

Speciale band

Jesus kwam op 3 april 1997 ter wereld in São Paulo. Een makkelijke jeugd had hij niet. Jesus verloor op jonge leeftijd zijn vader, waardoor hij alleen opgroeide met zijn moeder en drie broers. Het heeft Jesus gehard in zijn ontwikkeling. "Voetballers groeien sneller op dan andere mensen", liet hij The Guardian na zijn transfer weten. "Ik werd heel snel volwassen vanwege de moeilijkheden en verantwoordelijkheden, die ik altijd heb gehad."

De kans dat Jesus gaat zweven na zijn uitmuntende start voor Manchester City, is klein. De problemen in zijn jeugd hebben voor een innige band met zijn moeder gezorgd. Zij ziet er op toe dat de kleine Jesus niet op een roze wolk belandt. "We zijn heel erg close. Ze eist veel van me, wat geweldig is. Ze prijst me alleen als ik iets gedaan heb dat het prijzen waard is. Ze vertelt me altijd de waarheid en haar oprechtheid helpt me enorm."

Afscheid met de titel

Voetbal bood uitkomst in de benarde situatie van de familie Jesus. Op dertienjarige leeftijd kon het talent naar de opleiding van São Paulo, maar de club weigerde onderdak te bieden, waardoor hij vier uur heen en terug moest reizen om te kunnen trainen. Uiteindelijk koos hij voor een van de andere clubs uit de miljoenenstad, namelijk Palmeiras. In 2015 maakte hij zijn officiële debuut voor Alviverde. Lang heeft hij dus niet in de hoofdmacht gespeeld, maar afgelopen jaar nam hij wel afscheid van de club met de algehele titel. Ook daarin speelde hij een hoofdrol, want met dertien doelpunten toonde Jesus zich een trefzekere aanvaller.

De Braziliaanse titel smaakt naar meer. Dit seizoen is het kampioenschap hoogstwaarschijnlijk niet meer haalbaar, maar in de volgende jaren staat alles in het teken van de titel. Het liefst met de huidige trainer Pep Guardiola aan het roer, want de Catalaan was dé reden voor Jesus om interesse van onder meer Barcelona, Real Madrid en Manchester United af te wimpelen. "Het persoonlijke telefoontje van Guardiola was een belangrijke factor in mijn beslissing. Mijn droom is om titels te winnen in het shirt van City en om mezelf en alle fans blij te maken. Ik ben naar hier gekomen om te helpen titels te winnen."

Daarmee is hij in zijn eerste drie wedstrijden goed begonnen. Guardiola heeft voorlopig geen reden het Braziliaanse wonderkind uit de basis te laten. "Natuurlijk blijft hij staan, als hij blijft scoren", was Pep duidelijk na de dubbelklapper tegen Swansea City. Jesus heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor de Seleçao. In zijn eerste interland, tegen Ecuador, scoorde hij direct tweemaal. Het verleidde de grote Ronaldo de vergelijking met hemzelf te trekken: "Als ik Gabriel zie, dan moet ik aan mijn eigen verleden denken. Hij heeft een fantastische toekomst voor zich."