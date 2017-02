Het duurde tot in februari voor de eerste trainer in de Eredivisie sneuvelde, maar dinsdagochtend kreeg Zeljko Petrović dan toch zijn congé in dienst van ADO Den Haag. Het is een record in de Eredivisie dat het zo lang duurde voor de eerste trainer werd ontslagen. Wie gingen de geboren Montenegrijn eigenlijk voor en welk effect had het?

2015/2016: Alfred Schreuder (ontslag 30 augustus 2015)

Vier wedstrijden kreeg Schreuder de kans om bij FC Twente het tij nog te keren in het nieuwe seizoen. Alhoewel kans? Het seizoen daarvoor was de kritiek vanuit de supportersschare op de oefenmeester al enorm, maar toch mocht hij aanblijven. Voor even, want na de 2-0 nederlaag tegen rivaal Heracles Almelo viel alsnog het doek voor Schreuder, ondanks de openlijke steun van captain Hakim Ziyech. René Hake werd zijn opvolger.

Positie bij ontslag: 16e

Eindklassering: 13e



Veel te lachen viel er voor Schreuder in zijn FC Twente-tijd niet. Bij Hoffenheim gaat het inmiddels een stuk beter.

2014/2015: Jan de Jonge (ontslag 31 augustus 2014)

Het eerste slachtoffer in het Eredivisieseizoen 2014/2015 kwam ook uit de contreien van Overijssel. Jan de Jonge moest vier nederlagen slikken na de start van het seizoen. Bovendien was het voetbal 'niet vermakelijk genoeg' en dus moest de coach het veld ruimen. John Stegeman nam het trainersstokje over en heeft die nog steeds in handen.

Positie bij ontslag: 18e

Eindklassering: 14e



Inmiddels is De Jonge assistent van Gertjan Verbeek bij VfL Bochum.

2013/2014: Alex Pastoor (ontslag 19 augustus 2013)

Het was het snelste ontslag in een Eredivisieseizoen ooit. Waar Petrovic het ruim zeven maanden volhield, kwam Pastoor dit seizoen nog niet eens tot zeven weken. Het vorige jaar was de klad er al in gekomen bij NEC en volgens de bewindvoerders kon die in het nieuwe seizoen niet meer worden omgedraaid. Dus was het exit Pastoor. Uiteindelijk degradeerde NEC onder coach Anton Janssen.

Positie bij ontslag: 18e

Eindklassering: 17e



Zelfs zijn prachtige NEC-sjaal kon Pastoor niet meer redden in Nijmegen.

2012/2013: John Karelse (23 oktober 2012)

Jeffrey van As, inmiddels werkzaam in Den Haag, stuurde in Breda collega 'en vriend' John Karelse weg als hoofdtrainer. Hij had de steun van de spelersgroep die niet meer achter de trainer stond. Directe aanleiding van het ontslag was de kansloze 0-3 nederlaag in eigen huis tegen Vitesse. Overigens is NAC sindsdien een kerkhof voor trainers. Adrie Bogers (2 maanden), Nebojsa Gudelj (23 maanden), Eric Hellemons (na 4 maanden weer assistent) Robert Maaskant (10 maanden) én Marinus Dijkhuizen (2 maanden) volgden na Karelse. Hoelang houdt Stijn Vreven het vol?



Positie bij ontslag: 17e

Eindklassering: 13e



Karelse werd op zijn manier de deur weer gewezen...

2011/2012: Co Adriaanse (3 januari 2012)

Hij was niet de eerste trainer die de Eredivisie verliet, maar wel de eerste die dit seizoen ontslagen werd. Glen de Boeck (VVV Venlo) en Erwin Koeman (FC Utrecht) hielden eerder de eer al aan zichzelf. Adriaanse niet, hij werd de laan uitgestuurd en dat is zeer opvallend te noemen. FC Twente stond op de derde plaats in de Eredivisie én zat nog in de Europa League. De werkwijze van Adriaanse zorgde echter voor veel onvrede bij de Tukkers. Succesmanager Steve McClaren volgde hem op, maar diens tweede termijn was een stuk minder.

Positie bij ontslag: 3e

Eindklassering: 6e



Hier was Co nog heel rustig, maar naar verluidt had hij ook heel andere buien.