De transformatie van Kuyt bij Feyenoord

In zijn eerste jaar was hij bij Feyenoord nog de aanjager, die de club de beker bezorgde. Dit jaar staat zijn vaste positie voor het eerst onder druk. Zeven goals maakte Dirk Kuyt dit seizoen voor Feyenoord, ook zijn gemiddelde is flink gedaald. Wat is de oorzaak en hoe is zijn spel veranderd?

De Katwijker kroonde zich vorig jaar nog tot topscorer van Feyenoord, maar dit jaar staat hij in de schaduw van Nicolai Jörgensen. Wel heeft Kuyt meer aandeel als aangever dit jaar. Om een beter beeld te krijgen van de schommelingen in zijn betrokkenheid bij doelpunten vergelijken we zijn statistieken van vorig seizoen met die van dit jaar.

Betrokkenheid doelpunten (Bron: Squawka):

2015/2016 2016/2017 Wedstrijden 32 19 Goals 19 (0,59 per wedstrijd) 7 (0,35 per wedstrijd) Assists 4 (0,09 per wedstrijd) 3 (0,21 per wedstrijd)

Eerder in het seizoen passeerde trainer Giovanni van Bronckhorst zijn aanvoerder in de uitwedstrijd tegen AZ. In Alkmaar speelde Feyenoord prompt een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Zowel de uitslag als het spel stemden tot tevredenheid in het Rotterdamse kamp. De aanvalsopbouw van Feyenoord is voornamelijk gericht op de sterke vleugels, waardoor Kuyt vaak opduikt in de rug van de spits. Toch heeft de Katwijker zich ontwikkeld in zijn rol als aanvallende middenvelder. Juist in de passing is hij sterker dan vorig seizoen. Kuijt heeft minder passes nodig om tot meer kansen te komen.

Passing (Bron: Squawka):

2015/2016 2016/2017 Gemiddeld aantal passes 46,91 41,42 Aangekomen passes 72% 75% Key passes 1.16 1.32 Kansen gecreëerd 1.25 1.53

Als doelpuntenmaker blijft Kuyt dit jaar dus enigszins achter, ondanks dat Feyenoord als team een stuk aanvallender opereert. Opvallend is wel dat Kuyt juist vaker schiet dan vorig seizoen, maar de efficiëntie tot dusver te wensen over laat.

Schoten (Bron: Squawka):