Esm: Higuaín uitgeroepen tot Speler van de Maand

Acht van de dertien partners gaven hun stem aan de 29-jarige aanvalsleider van de Italiaanse kampioen. Het Franse So Foot staat immers nog steeds op de lijst als geschorst. Higuaín was in de afgelopen maand in liefst al zijn vier duels in de Serie A trefzeker. De Argentijnse international scoorde twee keer tegen Bologna en maakte een doelpunt in de ontmoetingen met ACF Fiorentina, Lazio Roma en Sassuolo. Alleen Sport/Voetbalmagazine, ELF Voetbal, A Bola, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) en GOAL News namen hem niet op in het ELFtal van de maand.



De stemmen bleken deze maand sowieso erg verdeeld. Na Higuaín was Lionel Messi de enige speler die meer dan zes uitverkiezingen achter zijn naam kreeg. De wereldster van FC Barcelona werd zeven keer genoemd. De Argentijn was in de maand januari goed voor drie doelpunten in de Primera División en was een keer trefzeker in de Copa del Rey. Daarna volgen twee spelers met zes stemmen.



Dries Mertens haalde het ELFtal van de maand uiteindelijk niet. De aanvaller van Napoli, die in Italië plotseling een ware goaltjesdief is geworden, kreeg drie stemmen. Naast ELF Voetbal namen ook GOAL News en De Telegraaf de voormalige speler van FC Utrecht en PSV op in het overzicht. Bas Dost, de topscorer van de Portugese hoogste divisie, kreeg een stem van ELF Voetbal en van A Bola. Daarnaast was Georginio Wijnaldum de enige Nederlander die een stem ontving. De middenvelder van Liverpool werd genoemd door De Telegraaf.



Het overzicht van het ELFtal van de maand is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganisatie van veertien (sport)tijdschriften en -dagbladen. Naast ELF Voetbal en De Telegraaf uit Nederland zijn dat Sport/Voetbalmagazine (België), Kicker Sportmagazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), World Soccer Magazine (Engeland), Marca (Spanje), So Foot (Frankrijk), A Bola (Portugal), GOAL News (Griekenland), Tipsbladet (Denemarken), SportExpress (Rusland), Nemzeti Sport (Hongarije) en Fanatik (Turkije). Ook de Gouden Schoen is een gezamenlijk initiatief.



ESM XI Januari 2017

1. Thibaut Courtois (Chelsea) - 6 stemmen

2. David Luiz (Chelsea) - 6 stemmen

3. Sergio Ramos (Real Madrid) - 5 stemmen

4. Marcos Alonso (Chelsea) - 4 stemmen

5. Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 5 stemmen

6. Bernardo Silva (AS Monaco) 5 stemmen

7. Steven N'Zonzi (Sevilla) - 4 stemmen

8. N'Golo Kanté (Chelsea) - 4 stemmen

9. Gonzalo Higuain (Juventus) - 8 stemmen

10. Lionel Messi (FC Barcelona) - 7 stemmen

11. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 4 stemmen



ELF Voetbal

1. Thibaut Courtois (Chelsea)

2. Seamus Coleman (Everton)

3. Sergio Ramos (Real Madrid)

4. Diego Godin (Atlético Madrid)

5. Marcos Alonso (Chelsea)

6. João Mario (Internazionale)

7. Dele Alli (Tottenham Hotspur)

8. Eden Hazard (Chelsea)

9. Bernardo Silva (AS Monaco)

10. Bas Dost (Sporting Lissabon)

11. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)