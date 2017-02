Tien jaar geleden: Ajacied Sneijder (22) maakt verschil in Oranje

Met hem in de ploeg speelt Oranje frivool. De technicus is begaafd, artistiek en af en toe eigenzinnig. Bondscoach Marco van Basten heeft met de spelmaker een groeibriljant in huis. Een talent. Negentien doelpunten zou hij dat seizoen maken voor Ajax. Een toch zit de Utrechter die avond in de Amsterdam ArenA op de bank, net als ploeggenoten Ryan Babel (20) en Klaas-Jan Huntelaar (23). De middenvelder haalt even later zijn schouders op.



”Het is de keuze van de bondscoach”, zei hij tegenover de aanwezige journalisten. “Het maakt ook niet echt uit. Ik heb geen idee waarom ik op de bank moest beginnen. Misschien wilde de bondscoach andere spelers aan het werk zien. Ik was niet ontevreden, wel teleurgesteld.”



Ploeggenoot Giovanni van Bronckhorst is die avond captain van Oranje. “Hij heeft het als invaller heeft goed gedaan. Met hem erbij kwam er meer snelheid en meer spel in de ploeg. Hij kan zelf openingen maken en goed schieten. Mede door Wesley liep het in de tweede helft veel beter bij ons.”







Van Basten kiest die avond voor een middenveld met Denny Landzaat, Nigel de Jong en Clarence Seedorf. Eerstgenoemde en laatstgenoemde zijn op dat moment ‘al’ dertig jaar. De Jong is 22, evenoud als Sneijder dus. Rafael van der Vaart staat geposteerd als rechtsbuiten, Dirk Kuijt is linkeraanvaller. Good-old Jan Vennegoor of Hesselink mag opdraven als spits.



Oranje is tien jaar geleden, in februari 2007, volop in de race om het EK 2008 te halen. Het team heeft al tien punten en speelde vier interlands. Grote plaaggeest in de kwalificatiereeks is Roemenië. Uit wordt het 1-0. Uitgerekend Wesley Sneijder doet niet mee. Hij is geschorst. Op het EK in Zwitserland en Oostenrijk is de voetballer van inmiddels Real Madrid er weer bij. In de eerste wedstrijd, tegen Italië, laat hij direct zien waarom hij te boek staat als talent. Ditmaal met rechts schiet hij op aangeven van Dirk Kuijt heerlijk binnen. Oranje overleeft de groepsfase als winnaar. Dat is een knappe prestatie, met Italië, Frankrijk en Rusland als tegenstanders.







In de kwartfinale gaat het mis. Uitgerekend Rusland tikt Oranje er uit. Na iets minder dan een uur spelen maakt Roman Pavliyuchenko de 0-1. Vier minuten voor tijd laat Ruud van Nistelrooij, op aangeven van Sneijder, het Nederlands elftal juichen. Sneijder, die deze keer de hele wedstrijd speelt, kan Oranje in de verlenging ook niet helpen. Dimitri Torbinsky en Andrei Arshavin schieten de ploeg van Van Basten naar huis. Sneijder keert terug naar Real Madrid. Hij zou met die ploeg uiteindelijk tweede worden in de Spaanse competitie.