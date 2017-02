Overmars kijkt ogen uit en wil landgenoot Serero bij Ajax

Mfecane geldt als groot talent. Technisch directeur Marc Overmars is onder de indruk van de voetballer. "Ik wil die nummer acht hebben", heeft de oud-international volgens de verhalen gezegd toen hij in Zuid-Afrika was.



Ajax had afgelopen seizoen ook al een Zuid-Afrikaan in haar selectie. Thulani Serero krijgt deze voetbaljaargang echter geen minuten van trainer Peter Bosz. Hij moet het doen met een plek bij de Beloften. De middenvelder kreeg tot ieders verbazing in december voor het eerst een basisplaats in het tweede elftal.