Klaassen over toekomst: "Voorlopig ligt die gewoon bij Ajax"

Blijft Davy Klaassen bij Ajax of gaat hij het team aan het einde van het seizoen verlaten? De captain van de Amsterdammers is in bloedvorm. Speculaties doen dan ook al langere tijd de ronde.

"Voorlopig ligt mijn toekomst gewoon bij Ajax. In de zomer kijken we wel weer verder. Mocht ik vertrekken dan gebeurt zoiets echt op gevoel”, zegt Klaassen, die deze maand 24 jaar wordt, in gesprek met Never Offside.



“Ik heb wel de ambitie om het hoogste te bereiken en bij een topploeg in een mooie competitie te spelen. Welke competitie is moeilijk te zeggen. Ik kijk wel veel Engels voetbal en Daley Blind vertelt wel eens over een club als Manchester. Dat lijken mij natuurlijk hartstikke mooie clubs, maar het is te moeilijk om nu al aan te geven wat ik wil.”



Klaassen maakte al tien goals voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Hij gaf ook vijf assists. Hij opende al acht keer de score. Bovendien is de middenvelder al vier jaar lang een onbetwiste basisspeler bij Ajax.