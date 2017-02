Rebel Van Persie moet op matje komen vanwege provoceren

Robin van Persie hangt mogelijk een schorsing aan zijn broek. De aanvaller van Fenerbahce ging zondag in de wedstrijd tegen Besiktas over de schreef en dat had hij volgens de Turkse voetbalbond niet moeten doen.

De Nederlandse aanvaller stak tijdens de wedstrijd zijn tong uit naar het publiek. Dat neemt de bond hem niet in dank af. Ook schopte hij stennis onder toeziend oog van tegenstander Oguzhan Özyakup. Van Persie schoof toen hij had gescoord op zijn knieën vlak langs de captain van Besiktas.



De voormalige Feyenoorder had in het bekerduel sowieso de hoofdrol. Verdediger Dusko Tosic van Besiktas liet zich uitdagen en trakteerde Van Persie op een kopstoot. Overigens moet ook de trainer van de rivaal van Fenerbahce voor de tuchtcommissie verschijnen. Hij kreeg het aan de stok met Fenerbahçe-verdediger Simon Kjaer.