Eindelijk! Penaltyheld Tim Krul na tien jaar in Eredivisie

Tim Krul kende afgelopen weekend een niet zo'n lekker debuut bij AZ. De van Ajax overgekomen doelman mocht eindelijk in de Eredivisie keepen, hij verloor met zijn ploeg met 2-4 van PSV. Bovendien spreken de cijfers niet in zijn voordeel.

Krul deed negentig minuten mee. Hij moest dus vier doelpunten incasseren. De goalie hield vier inzetten van spelers van PSV tegen. Hij ving één bal en stompte één voorzet weg. Het reddingspercentage van de doelman ligt met vijftig procent ook niet zo hoog. Om het ook positief te bekijken: aan de bal was Krul meer wel dan niet nauwkeurig. Hij gaf achttien passes. Iets meer dan zestig procent, 61 procent welteverstaan, daarvan kwam aan.

Eindelijk in Nederland

Het verhaal van Tim Krul is opmerkelijk. De wedstrijd tussen AZ en PSV was pas zijn eerste (!) in de Eredivisie. Als tiener maakte hij tijdens het Europees kampioenschap Onder 17 in Italië een dermate goede indruk dat buitenlandse clubs interesse in hem toonden. Het jeugdproduct van ADO Den Haag koos voor Newcastle United. Hij debuteerde op 2 november 2006 tegen Palermo, toen hij pas achttien jaar oud was.

Hoewel hij de afgelopen elf jaar onder contract heeft gestaan bij Newcastle United, werd hij er pas na de zomer van 2009 een vaste waarde. Eerst was Shay Given eerste keus, toen kreeg Steve Harper de voorkeur. Aan het begin van het huidige voetbalseizoen zette trainer Rafael Benítez Karl Darlow in het doel. De ambities van Krul stonden even in de ijskast, omdat een moment tijdens een interland van het Nederlands elftal op 10 oktober 2015 al zijn plannen in de war had geschopt.

Blessure

Het gebeurde in de 81ste minuut van de wedstrijd tegen Kazachstan. Krul kwam verkeerd terecht en scheurde zijn kruisband. Jeroen Zoet mocht invallen en debuteerde in Oranje. Reacties als 'knullig', 'onnodig' en 'triest' vlogen de teleurgestelde doelman om de oren. Maanden van revalidatie volgden. Krul knokte zich terug en in de laatste maanden van 2016 naderde zijn terugkeer. Insiders waren positief. "Tim is zeer gemotiveerd, heeft keihard gewerkt om weer fit te worden en is nu zelfs sterker dan voor zijn blessure. Voor zowel Tim als voor Ajax is dit een zeer goede stap", zei keeperstrainer Simon Smith van Newcastle United toentertijd tegen AjaxLife.

Tim Krulletje

De meest glorieuze successen in eigen land moet Krul dan ook nog beleven. Op internationaal niveau is hij al wel een bekende naam. Zo werd hij bijvoorbeeld met Jong Oranje in 2007 Europees kampioen, ookal kwam hij niet in actie. Het meest bekend is de doelman uit Den Haag natuurlijk vanwege zijn optreden tijdens de wedstrijd op het WK 2014, tegen Costa Rica. Bondscoach Louis van Gaal wisselde doelman Jasper Cillessen voor die andere goalie, die uit zou groeien tot nationale held. Oranje wint met 4-3.

Betere tijden

Nu is de goalie dus uit op succes in eigen land, om zijn loopbaan in ieder geval de komende paar maanden een impuls te kunnen geven. Hij stapte in augustus van het vorige kalenderjaar over naar Ajax, maar vertrok zonder ook maar één minuut te spelen in januari op huurbasis naar AZ. Trainer Peter Bosz gaf in Amsterdam de voorkeur aan André Onana.

"Ik heb veel van hem geleerd", zei de doelman uit Kameroen deze week tegen de NOS. "Ik ben blij voor Tim dat hij nu de kans krijgt bij AZ. Hij heeft me veel advies gegeven. Tim is een goede persoonlijkheid. Het is lastig voor hem dat hij niet mocht spelen bij Ajax. Voor een doelman is het moeilijk, want slechts één keeper kan starten. Het is goed voor hem dat hij weg is."

De hoofdrolspeler zelf stak afgelopen weekend na AZ-PSV zijn hand in eigen boezem. "Het is fijn dat ik na een jaar pijnvrij ben, maar ik had gehoopt direct belangrijk te kunnen zijn", gaf hij aan in gesprek met de NOS. "Het resultaat is teleurstellend. Bij het derde doelpunt gleed de bal door mijn handen. Dat is een klotegevoel." Toch is het voormalige toptalent uit Den Haag vol goede moed. "Ritme komt met de wedstrijd. Ik voel me goed. Ik ben dan niet van doorslaggevend belang geweest, ik weet zeker dat ik dat komende weken nog wel ga zijn."