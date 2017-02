PSV jaagt Ajax en Van Gaal op: Van Roda tot en met Utrecht

Edwin van der Sar, Frank Rijkaard, Danny Blind, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert... Het zijn allemaal namen die meer dan tien jaar na dato nog steeds tot de verbeelding spreken. Net als het grote Ajax van Rinus Michels begin jaren zeventig is de ploeg die midden jaren negentig onder Louis van Gaal Europa veroverde er één met grote namen. In het seizoen 1994/1995 klopte zo ongeveer alles. Ajax won de Eredivisie en legde dankzij een doelpunt van Kluivert tegen AC Milan beslag op de Champions League, in de legendarische wedstrijd die in 1-0 eindigde.



In die voetbaljaargang werd ook de basis gelegd voor het Nederlandse record dat in handen is van Ajax. De ploeg bleef maar liefst 25 uitduels ongeslagen. Het begon allemaal met de wedstrijd tegen Roda JC, op 21 september 1994. Ronald de Boer zal zich die dag nog lang heugen. De oud-international werd volgens de overleving ziek wakker na het middagdutje, moest overgeven en kon uiteindelijk niet spelen. Ajax begon met drie verdedigers, drie middenvelders en vier aanvallers. Bij balverlies zou Jari Litmanen terugzakken en middenvelder worden.







Roda JC laat zich niet kennen. Met Amsterdammer Raymond Atteveld in de ploeg trekt het team ten strijde. Tien minuten voor rust zet Max Huiberts de 1-0 op het bord. Barry van Galen lijkt de Limburgers aan de 2-0 te helpen, maar het zit hem net niet mee. Zes minuten na rust maakt Kluivert er 1-1 van, nadat Finidi George hem vrij voor doelman Ruud Hesp zette. Ondanks kansen op een tweede treffer liet de oud-goalie van Oranje zich niet nogmaals passeren.



Het is lang niet de enige keer dat de Amsterdammers dat seizoen op vreemde bodem gelijkspelen. Nog vijf keer pakt het team een punt. Van de 34 competitiewedstrijden eindigden zeven in een gelijkspel. Zesmaal kan de ploeg van Van Gaal als gastteam niet winnen. Bijvoorbeeld niet op 2 april 1995, als het tegen sc Heerenveen maar liefst 3-3 wordt. Kluivert is de laatste weken reserve. Nwankwo Kanu staat in de spits. Die keuze zou niet slecht uitpakken, want de Nigeriaan helpt Ajax op de valreep aan een gelijkspel. Heerenveen neemt een 2-0 voorsprong, maar dankzij twee goals van Jari Litmanen wordt het nog gelijk. Tony Alberda maakt de 3-2, Kanu zet de 3-3 op het bord. In de laatste uitwedstrijd voor de grote finale in Wenen loopt Ajax geen averij op. Feyenoord wordt met 0-5 verslagen. Edgar Davids, Marc Overmars (twee keer), Nwankwo Kanu, Peter van Vossen en scoren. Het is de zeventiende uitwedstrijd op rij zonder nederlaag.







In het nieuwe seizoen gaat Ajax vrolijk door met goede resultaten behalen in de Eredivisie. De kersverse winnaar van de Champions League doet het nog veel beter dan een jaargang eerder. De eerste twaalf competitiewedstrijden worden gewonnen. PSV stopt het team pas in ronde 13: 1-1. Op 17 december 1995 blijven de Amsterdammers voor de 25ste keer op rij ongeslagen. Het wordt in Utrecht dan 0-3 tegen FC Utrecht. De wedstrijd is voor rust al beslist. Marc Overmars scoort eenmaal, Jari Litmanen legt twee ballen in het netje.



Op zondag 14 januari 1996 gaat het mis voor Ajax. Uit bij Willem II maakt Henry van der Vegt negen minuten na rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Het team van Van Gaal, met Nordin Wooter en Peter Hoekstra in de basis, doet wat het kan, maar het blijkt niet genoeg. De Amsterdammers verliezen dat seizoen overigens maar drie keer: ook met 2-1 van Vitesse en met 2-0 van Roda JC. Lang hoeven ze overigens niet te treuren, want Ajax wordt met zes punten voorsprong op PSV kampioen van Nederland. Of PSV de serie van Ajax over twee weken inhaalt en ook de titel pakt? Wie zal het zeggen.





De recordreeks van Ajax:



1994/1995



Roda JC - Ajax 1-1



Sparta Rotterdam - Ajax 0-2



PSV - Ajax 1-4



Willem II - Ajax 1-4



FC Utrecht - Ajax 0-0



FC Volendam - Ajax 2-2



NAC - Ajax 2-2



NEC - Ajax 0-2



RKC Waalwijk - Ajax 1-1



Vitesse - Ajax 2-3



Dordrecht’90 - Ajax 1-3



Go Ahead Eagles - Ajax 1-2



FC Twente - Ajax 0-1



sc Heerenveen - Ajax 3-3



FC Groningen - Ajax 2-4



MVV - Ajax 0-3



Feyenoord - Ajax 0-5



1995/1996:



NEC - Ajax 0-6



Go Ahead Eagles-Ajax 0-4



NAC - Ajax 0-1



sc Heerenveen - Ajax 0-4



FC Twente - Ajax 0-3



Feyenoord - Ajax 2-4



RKC Waalwijk - Ajax 0-3



FC Utrecht - Ajax 0-3