Jasper Cillessen mag blijven dromen van prijs met Barcelona

De erelijst van Cillessen is bepaald niet leeg. Met drie landstitels en een Johan Cruijff Schaal komt zijn totaal aan prijzen op vier te staan. De successen boekte hij allemaal met Ajax. Opmerkelijk genoeg slaagden de Amsterdammers er in de vijf seizoenen dat de Groesbeker in de hoofdstad keepte slechts éénmaal in om de finale van de KNVB Beker te behalen. In de jaargang 2013/'14 mochten ze naar De Kuip. PEC Zwolle was toen met maar liefst 5-1 te sterk. Bij Ajax stond Kenneth Vermeer onder de lat.



Cillessen tekende op 25 augustus 2016 voor vijf seizoenen bij FC Barcelona. De 27-jarige goalie moet het bij de Catalanen doen met een rol op het tweede plan. Marc-André Ter Stegen krijgt de voorkeur in het Spaanse doel. De voormalige goalie van NEC mag wél de bekerduels keepen. Zo deed hij vorige week woensdag - toen Barcelona met 1-2 won van Atlético Madrid - al mee, dinsdag in de return kwam hij ook in actie.



Het werd een gedenkwaardige wedstrijd. Niet alleen omdat de huidige houder van de Copa del Rey zich andermaal plaatste voor de finale. Of omdat het duel in 1-1 eindigde. Nee, er gebeurde veel meer dan alleen de twee doelpunten. Luis Suárez opende twee minuten voor rust de score, Kevin Gameiro maakte zeven minuten voor tijd gelijk.



Het was zo'n duel waarvan je als voetballiefhebber kon smullen. Sergi Roberto van FC Barcelona kreeg tien minuten na rust zijn tweede gele en dus rode kaart. Twintig minuten voor tijd moest Yannick Ferreira-Carrasco van Atlético met zijn tweede gele kaart inrukken. In de slotfase kreeg Luis Suárez vanwege een domme elleboog eveneens de rode kaart. Dat Gameiro tussendoor nog een strafschop miste tegenover Cillessen, was voor de Ajax-doelman ook nog eens mooi meegenomen.



FC Barcelona treft in de finale Celta de Vigo of Alaves. Beide ploegen spelen woensdag tegen elkaar. Dat kan bijna niet beter voor de Catalanen, want de mogelijke tegenstanders staan op dit moment slechts tiende en twaalfde in de Spaanse competitie. Als trainer Luis Enrique loyaal is en Cillessen 'gewoon' laat spelen in de finale, kan de goalie eindelijk ook een bekerfinale winnend afsluiten.