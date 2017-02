Ajax in de jeugd nog steeds wereldtop

Met de jeugd in Nederland is weinig mis, zo bewijzen Ajax en PSV inmiddels al een poos. Beide clubs draaien probleemloos mee tussen de crème de la crème van de Europese talentenfabrieken, die elkaar treffen in de Youth League. Tegen Juventus, dat aantrad met het zestienjarige supertalent Moise Kean, maakten Carel Eiting en Kaj Sierhuis de doelpunten.







PSV

De Nederlandse topclub blijkt er goed op te staan op Europees jeugdniveau. PSV had zich als groepswinnaar van de poule met tegenstanders Bayern München, Atlético Madrid en FK Rostov al geplaatst voor de achtste finales. Ook vorig seizoen besloten de Eindhovense talenten de groepsfase aan kop. Toen waren Manchester United, VfL Wolfsburg en CSKA Moskou de tegenstanders. Toen eindigde het avontuur na strafschoppen in de achtste finale tegen AS Roma.



Reeks

Voor Ajax Onder 19 is winnen in de Youth League nagenoeg een vanzelfsprekendheid geworden. Van de laatste tien wedstrijden in het kleine broertje van de Champions League won de club er liefst negen. Alleen het bezoek aan Chelsea van vorig seizoen liep verkeerd af; het betekende het einde van het toernooi in de kwartfinales. Chelsea zou later met de eindzege aan de haal gaan.



Uitslagen Ajax in de Youth League





Datum Wedstrijd Uitslag 4/11/15 Spartak Moskou - Ajax 0-3 25/11/15 Ajax - Spartak Moskou 2-1 9/2/16 Ajax - Sevilla 2-1 24/2/16 Olympique Lyon - Ajax 0-3 15/3/16 Chelsea - Ajax 1-0 28/9/16 Breidablik - Ajax 0-3 19/10/16 Ajax - Breidablik 4-0 2/11/16 PAOK - Ajax 0-2 22/11/16 Ajax - PAOK 2-1 7/2/17 Ajax - Juventus 2-0





De grote beloften

Carel Eiting en Kaj Sierhuis maakten dinsdagavond het verschil en dat is geen toeval. Beide talenten ontwikkelen zich ijzersterk en behoren tot de grootste beloften binnen hun leeftijdsklasse. Eiting als kalme controleur op het middenveld, zowel in balbezit als bij balverlies bepalend. Sierhuis is de spits met de functionele basistechniek die zelden een mogelijkheid onbenut laat om te scoren. Zij zijn de voornaamste wapens die Ajax zal inzetten om de prestaties van vorig seizoen te verbeteren en een gooi te doen naar de eindzege in het toernooi. Een loting moet uitwijzen wie de volgende hobbel wordt op het pad naar de finale.