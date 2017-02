Even voorstellen: Mauro Junior, de nieuwe Braziliaan van PSV

Volgens het Eindhovens Dagblad reist de Braziliaanse spits zodra hij achttien wordt naar Eindhoven om zijn handtekening te zetten onder een contract bij de regerend landskampioen. Dat zal naar verluidt ergens in het voorjaar gebeuren. Treedt Mauro Junior in de voetsporen van voorgangers Romário en Ronaldo? ELF Voetbal maakte een rondtocht over het digitale web voor een introductie van de volgende Braziliaan in Eindhoven.



Naam: Mauro Jaqueson Junior Ferreira Dos Santos

Geboortedatum: 06-05-1999

Nationaliteit: Braziliaanse

Positie: middenveld/aanval

Club: Desportivo Brasil

Lengte: 1,70 meter



Om te beginnen lijkt er onduidelijkheid over zijn favoriete positie. Soms wordt hij spits genoemd, soms middenvelder. Duidelijk is wel dat Mauro Junior het van zijn lengte niet met hebben: 1,70 meter. Maar goed, dat heeft een vaak vermoeide Braziliaan in het verleden ook niet tegengehouden in Eindhoven.



Onderstaande beelden geven een goede impressie van Mauro Junior, die naast een goede dribbel ook een uitstekend schot in huis heeft.







PSV is niet over een nacht ijs gegaan bij het aantrekken van Mauro Junior. De jonge Braziliaan was al vier jaar in beeld bij de Eindhovenaren, getuige zijn eerdere trips naar Eindhoven. In 2013 nam hij deel aan een snuffelstage en vorig jaar nog maakte Mauro Junior tijdens de Otten Cup zoveel indruk dat PSV hem scherp in het vizier heeft gehouden.



Het nieuws van het mondelinge akkoord tussen Mauro Junior en PSV is in Turkije met teleurstelling begroet. Ook Galatasaray had namelijk bovengemiddelde belangstelling voor het zeventienjarige talent. Afgetroefd dus door de Nederlandse top, die de Braziliaanse markt herontdekt heeft. Zeker bij PSV heeft die markt de club in het verleden tenslotte geen windeieren gelegd.