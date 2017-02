Waarom Bayern München Philipp Lahm nooit zal vergeten

Na dit seizoen is het zover: geen Philipp Lahm meer bij Bayern München. Het zal even duren eer de supporters eraan gewend zijn om hun club te zien spelen zonder de kleine Duitser op het veld. Wat ook wennen zal worden: geen Lahm met een prijs boven zijn hoofd op het bordes.

Zelfs het aanbod om toe te treden tot de directie, als technisch directeur, kon hem niet op andere gedachten brengen. Lahm houdt het na dit seizoen voor gezien en neemt in ieder geval tijdelijk afscheid van de club die hij al zijn leven lang dient. Een einde van een buitengewoon succesvol tijdperk.



Linksback, rechtsback en zelfs controlerende middenvelder: veelzijdigheid behoort tot de kern van het oeuvre van Bayerns dirigent. Al voor het twaalfde seizoen is Lahm een essentieel onderdeel van de machine die de Bundesliga in de loop der jaren degradeerde tot een gelopen race. In zeven van die twaalf seizoenen pakte hij de landstitel. En er staan nog veel meer blikvangers in zijn prijzenkast. De erfenis van Lahm in prijzen.