Het ballenmeisje: Tianna Gregory

Vorig jaar zette het Amerikaanse supermodel nog de complete voetbalwereld op zijn kop. Via haar Instagram-account gooide ze diverse foto's online van prachtige acties. Een omhaal, een mooie volley en schoten vol passie. Op het voetbalveld, op het strand. Duidelijk was te zien dat Gregory ervaring had in haar benen. De begeleidende tekst meldde voldoende. "Eindelijk, na zes jaar weer voetballen. Dit blijft leuk, hartstikke leuk!".



Nog steeds duiken de foto's van de Amerikaanse Superbabe regelmatig op. Geen probleem vinden we. Tianna Dayne Gregory werd op 14 maart 1990 geboren in South Lake Tahoe, een klein dorp in El Dorado County, Californië. Als kind vond ze zichzelf al mooi en droomde ze al stiekem van de catwalk. Op haar vijftiende besloot ze echt werk van haar doel te maken. Ze publiceerde foto's van haarzelf op diverse websites en stuurde deze naar de media.



Dat had een positief effect. De schone Amerikaanse werd al snel gevraagd als model voor diverse magazines, kalenders, posters en kledinglijnen. Ze was toen al verhuisd naar Los Angeles, Californië. De stad waar het Amerikaanse modellenleven zich afspeelt. Daarvoor volgde ze twee jaar het Amerikaanse college.



Gregory heeft Italiaanse, Hispanic, Duitse en Russische roots. Dat is ook zichtbaar. Haar familie doet haar veel. Zo draagt ze ook verschillende tattoos op haar schouder die verwijzen naar de verjaardag van haar opa (!).



Naast haar modellencarrière heeft ze ook YouTube video's gemaakt en verscheen ze ook op verleidelijke en sportieve wijze in diverse muziekvideo's. Zo was ze in 2015 te zien in de clip Want to Want Me van Jason Derulo. Afkomstig van zijn album Everything Is 4. Ook is ze een vaste gast op de grote clubparty's en diverse grote openingen van zaken en andere zakenmanifestaties.



Dat haar foto's via de media en haar persoonlijke profielen prachtig zijn, is niet helemaal vreemd. Haar vriend is immers fotograaf en luistert naar de naam Martin Murillo. Haar aantal volgers is niet voor niets enorm. Op Twitter heeft ze 146.000 volgers, op Instagram ruim vier miljoen (!) en op Facebook heeft ze 168.633 vind-ik-leuks gescoord. Wow! Go Tianna!