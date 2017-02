Hoe Ajax het zwaartepunt van scouting verlegt naar Zuid-Amerika

Het was in het seizoen 2004/05 dat Ajax zich zo nadrukkelijk roerde op die markt. Toen haalde de Nederlandse recordkampioen met Mauro Rosales (Newell's Old Boys), Gastón Sangoy (Boca Juniors, gehuurd) en Filipe Luis (Figueirense FC) voor het laatst drie spelers van Zuid-Amerika naar Europa. Erg succesvol pakte dat toen niet uit.



Later kwamen nog Dario Cvitanich (2008) en Nicolas Lodeiro (2009), maar ook zij konden de verwachtingen niet inlossen. Misschien is het daarom dat Ajax de aandacht verlegde naar Scandinavië in het algemeen en Denemarken in het bijzonder. Bij wijze van golfbeweging is nu Zuid-Amerika weer aan de beurt.



Dat lijkt het gevolg van de komst van scout Henk Veldmate, met de nadruk op lijkt. De man die Luis Suarez ooit naar FC Groningen haalde ontkent namelijk de drijvende kracht te zijn geweest achter het opduikelen van Ajax' nieuwste exotische krachten.



“Ik hoor en lees geregeld verzinsels, dan schud ik met mijn hoofd, om vervolgens te merken dat die verhalen een heel eigen leven gaan leiden”, zegt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik ben niet zo ervaren met Zuid-Amerika. Dat beeld wordt op de een of andere manier de wereld in geholpen. Het zal ongetwijfeld met Luis Suarez te maken hebben, maar ik zat met FC Groningen bijvoorbeeld meer in Scandinavië dan waar dan ook, om maar iets te noemen.” Volgens Veldmate waren Sánchez, Cassierra en Neres al in beeld toen hij in dienst trad in Amsterdam.



Waarschijnlijker is dat niet Veldmate, maar Hans van der Zee aan de basis staat van Ajax' omslag. De 61-jarige scout vervult de functie van internationaal scout, noemt Zuid-Amerika-kenner Piet de Visser nota bene zijn leermeester en haalde in het verleden bij PSV onder anderen Jefferson Farfán naar de Eredivisie. In de zes jaar dat hij bij PSV werkte, werd de club vier keer landskampioen.



Het grote verschil tussen Ajax' huidige hang naar Zuid-Amerika en de vorige is het segment. Hoopte de club voorheen spotgoedkope pareltjes op te diepen; inmiddels schuwt Ajax hoge afkoopsommen niet langer en richt men zich op een hoger segment. Grotere kans op klassespelers, grotere kans op financieel verlies. Duidelijk is dat de inzet verhoogd is na twee jaren zonder landstitel. Het medicijn zou te vinden zijn in Zuid-Amerika.