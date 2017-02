ELF jaar geleden: Feyenoord brengt DVD uit na gewonnen klassiekers

Vandaag is het elf jaar geleden dat Feyenoord een speciale DVD aankondigde. De Rotterdammers wonnen op 5 februari 2006 met 3-2 van Ajax, nadat de ploeg eerder dat seizoen ook al won in de Arena (1-2). Waarschijnlijk was de clubleiding nog dronken van geluk, toen het op 8 februari liet weten met een DVD te komen. De beide wedstrijden tegen de Amsterdammers waren daarop in zijn totaliteit te bekijken.

Hoewel de DVD binnen de kortste keren uitverkocht was, hoefde Feyenoord niet te rekenen op al te veel enthousiaste reacties. De algehele opinie was bovenal dat het een nogal overdreven actie was van de Kuipbewoners. Overigens nam Ajax datzelfde seizoen nog wraak op Feyenoord, door in de play-offs om een Champions League-ticket twee keer eenvoudig te winnen. In Amsterdam werd het 3-0 en in Rotterdam 2-4, waarna Dirk Kuyt in tranen afscheid nam van het Legioen.



Het nieuwsbericht van elf jaar geleden op Feyenoord.nl:

Feyenoord heeft de twee gewonnen wedstrijden tegen Ajax aangegrepen voor de uitgave van een speciale DVD. Daarop zijn beide overwinningen op de Amsterdammers, uit en thuis, van begin tot einde terug te zien. De DVD is verder aangevuld met drie extra´s. Er zijn spelersinterviews met Vlaar, Lodewijks, Paauwe en Hofs, sfeerbeelden rondom de thuiswedstrijd en een speciale close up van de Feyenoord dug-out tijdens de ontmoeting van afgelopen zondag.



De DVD is vanaf 14 februari te verkrijgen in de Feyenoord FanShops. Maar je kunt de DVD nu al bestellen op www.feyenoord.nl! De DVD, die circa drieënhalf uur duurt en in een gelimiteerde oplage op de markt komt, kost 9,95 euro.