'ADO aarzelt niet en stelt Groenendijk aan als vervanger Petrovic'

Groenendijk zat zonder club sinds Excelsior en hij na vorig seizoen uit elkaar gingen. Eerder stond hij al aan het roer bij Katwijk, Willem II, FC Den Bosch en Jong Ajax. Groenendijk krijgt in Den Haag gezelschap van Dirk Heesen, die als assistent-trainer aan de staf wordt toegevoegd.



Zowel Groenendijk als Heesen is een bekend gezicht in Den Haag. Eerstgenoemde verdedigde het groen en geel als speler van 1982 tot 1987. Heesen was er actief tussen 1992 en 1998.