Deens duel: Dolberg versus Jörgensen

De eeuwenoude strijd tussen Feyenoord en Ajax kent sinds dit seizoen een nieuw hoofdstuk. Beide clubs hebben dit jaar een Deense spits in de gelederen. Feyenoord aast met Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval op de eerste landstitel sinds 1999, terwijl Ajax er alles aan doet om kampioen te worden met jong talent Kasper Dolberg. Maar wie is dit seizoen eigenlijk de betere spits van de twee? En wie is belangrijker voor zijn ploeg? We vergelijken de twee op basis van de statistieken.

In dienst van de ploeg

Nicolai Jörgensen (Feyenoord) Kasper Dolberg (Ajax) Wedstrijden 21 20 Doelpunten 15 9 Schoten 71 58 Kopgoals 0 2 Assists 10 4



Het is vrij duidelijk: Jörgensen is de scherpste schutter van de twee. Meer dan twintig procent van zijn pogingen belandden in het netje, terwijl Dolberg met zestien procent minder doeltreffend is. Wel is de Ajacied dominanter in de lucht dan zijn landgenoot. Hij trof dit seizoen tweemaal doel met zijn hoofd, iets wat Jörgensen nog niet één keer voor elkaar heeft gekregen.



Dolberg was drie keer goed voor het openingsdoelpunt, waaronder in De Klassieker tegen de Rotterdammers. Jörgensen heeft meer doelpunten voor zijn rekening genomen dan Dolberg, maar zorgde slechts twee keer voor de 1-0. Wel was Jörgensen in meer wedstrijden trefzeker dan zijn concurrent. In twaalf verschillende wedstrijden wist hij het net te vinden, terwijl Dolberg zijn doelpunten slechts verspreidde over vijf wedstrijden.



Fysiek

Nicolai Jörgensen (Feyenoord) Kasper Dolberg (Ajax) % gewonnen duels op grond 60% 64% % gewonnen luchtduels 40% 46% % gewonnen duels totaal 45% 55%



Met zijn 1.90 meter zou je verwachten dat Jörgensen sterker is in de lucht dan zijn concurrent in Amsterdam. Het tegengestelde is echter het geval. Dolberg wint zowel meer kopduels als duels die op de grond worden uitgevochten, en dat maakt hem zelfs op zijn erg jonge leeftijd een fysiek sterkere spits dan Jörgensen.



Over de huidige prestaties is er geen twijfel: Nicolai Jörgensen is voetballend gezien momenteel belangrijker en beter dan Kasper Dolberg. Maar met zijn negentien jaar heeft Dolberg laten zien te beschikken over uitstekende fysieke en technische kwaliteiten en ligt er ongetwijfeld een grote toekomst in het verschiet voor de spits van Ajax. Het is nu aan de jonge Deen om te bewijzen dat hij beter kan worden dan Jörgensen op dit moment is.