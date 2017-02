Drie redenen waarom Cillessen alsnog gaat slagen bij Barça

Hij krijgt het vertrouwen van de trainer

Het belangrijkste wat een doelman kan krijgen is het volledige vertrouwen van de grote baas. Luis Enrique was in een persconferentie na de wedstrijd tegen Atlético Madrid lyrisch over het optreden van Cillessen. "Dit is waarom we twee keepers hebben. Hij keepte uitstekend, van begin tot eind. Een prima optreden." De Spaanse oefenmeester is dus overtuigd van de kwaliteiten die Cillessen in zijn mars heeft. Als de oud-doelman van Ajax dit niveau vast kan houden, gaat hij ongetwijfeld kansen krijgen in de competitie.



Cillessen gelooft weer in zichzelf

Wie blaakt van het zelfvertrouwen, kan boven zichzelf uitstijgen. In zijn laatste periode bij Ajax leek Cillessen het vertrouwen in zichzelf kwijt te raken met een aantal matige optredens in het doel van de Amsterdammers tot gevolg. De in Groesbeek geboren keeper lijkt in dienst van Barcelona zijn zelfvertrouwen weer helemaal te hebben teruggevonden. Voor de gemiste penalty van Gameiro toverde Cillessen al een brede glimlach op zijn gezicht. Opvallend, want Cillessen staat niet bepaald bekend als een penaltykiller. Even later verschalkte hij diezelfde Gameiro met een slimme en gedurfde voetbeweging. Aan alles is te merken dat de doelman niet twijfelt aan zijn eigen kunnen.







Valdés begon ook als tweede doelman

Victor Valdés is een icoon in Barcelona. Meer dan tien jaar lang verdedigde hij het doel van de Catalanen en groeide hij uit tot een grootheid in Camp Nou. De Spaanse doelman speelde ruim vijfhonderd wedstrijden in het shirt van Barcelona, maar ook de grote Victor Valdés moest ooit genoegen nemen met een reserverol. Achter eerste doelman Roberto Bonano knokte hij in 2003 voor een basisplaats en bevond hij zich in dezelfde situatie als Cillessen op dit moment. Nu was Valdés wel een aantal jaren jonger dan onze landgenoot, maar keepers als Gianluigi Buffon laten zien dat Cillessen nog een jaar of tien de tijd heeft om zich te bewijzen als vaste waarde in het doel van Barcelona.