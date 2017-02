Royston Drenthe dropt nieuwe raptrack

Onder zijn artiestennaam Roya2Faces lijkt de dribbelaar zich volledig te focussen op een carrière in de wereld van de hiphopmuziek. In zijn nieuwe track Paranoia blikt hij terug op zijn dubbele leven. Drenthe laat weten dat we in de toekomst veel meer 'barz en vuur' van hem mogen verwachten. Stay tuned dus!