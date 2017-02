'Guardiola ziet in Aubameyang nieuwe aanvalsleider'

Pierre-Emerick Aubameyang wordt volgens The Sun de opvolger van de mogelijk vertrekkende Sergio Agüero. Pep Guardiola is zeer gecharmeerd van de Gabonees en ziet in hem de ideale eerste spits voor Manchester City. Aubameyang zou een droomduo gaan vormen met het doorgebroken supertalent Gabriel Jesus.