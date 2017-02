Degradatie na kampioenschap? Leicester City pas op, het kan!

Traditionsverein 1.FC Nürnberg heeft het recordaantal degradaties in de Bundesliga op haar naam staan. Één daarvan is wel héél bijzonder. Na het kampioenschap in 1968, tevens de laatste titel van de club, kwamen ze in sportieve problemen. Onder de nieuwe trainer Kuno Klötzer leek alles in het zicht van de haven toch nog goed te komen, maar op de slotdag ging het alsnog plotseling mis voor Der Club. Degradatie en grote financiële problemen volgden; na het kampioenschap had Nürnberg flink geïnvesteerd, maar die investering kon een jaar later zo goed als de prullenbak in. Het was destijds de eerste keer dat Nürnberg degradeerde, maar het had enorme gevolgen.

Ook in Engeland is het ooit voorgekomen dat de kampioen een seizoen daarna degradeerde. Onder leiding van trainer Wilf Wild, sheriff was voor hem een veel mooier beroep geweest, werd door Manchester City in 1936/37 de landstitel van Engeland gepakt. Met drie punten voorsprong werd Charlton Athletic op de tweede plaats gelaten door The Citizens. Een jaar later scoorde Manchester City nog steeds aan de lopende band, maar punten werden er gekgenoeg niet gepakt. De tachtig (!) gemaakte doelpunten waren het meeste van heel de competitie, maar het waren er niet genoeg om degradatie te voorkomen. De 21e plaats boven West Bromwich Albion (22) en onder Grimsby Town (20), inmiddels actief in de League Two, betekende degradatie...

Staat Leicester en Ranieri hetzelfde lot te wachten? Gezien de laatste vijftien jaar zou het helemaal niet gek zijn dat The Foxes onder de streep eindigen. Slechts vier van die vijftien jaar speelden ze namelijk op het hoogste niveau en ze kwamen in 2009 nog uit in de League One. Dikgedrukte klasseringen betekende degradatie.