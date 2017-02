Deze voetballers waren net als Drenthe actief als rapper

Royston Drenthe is terug. Niet als voetballer maar als rapper. De oud-speler van Feyenoord en Real Madrid bracht woensdag zijn nieuwe single 'Paranoia' uit ( klik hier ). Drenthe is niet de enige Nederlandse voetballer die actief is of was in de muziekwereld.

Mitchell Burgzorg

De inmiddels 29-jarige Mitchell Burgzorg is misschien wel bekender als rapper 'Priester' dan als voetballer. De rechtsback is momenteel clubloos sinds zijn vertrek bij Almere City in de zomer van 2016. Eerder speelde hij voor NEC, Ludogorets en Slavia Praag. Als rapper bracht hij verschillende singles uit. Ook deed hij mee aan het programma 'Ali B op Volle Toeren', waarin hij een remake maakte van 'Breng die rozen naar Sandra' van de Nederlandse zanger Ronnie Tober. Ook was hij te horen in verschillende rapsessies van het muziekprogramma 101Barz.

Ryan Babel

Ali B nam in 2008 ook een nummer op met Ryan Babel. Het tweetal bracht samen met Soumia en Darryl het nummer 'Eeyeeyo' op, dat zelfs enkele weken in de Top 40 stond. Ook deed Babel mee aan verschillende rapsessies van 101Barz, waar ook Royston Drenthe aan meedeed. "M'n lyrics zijn brand new en m'n swagger is brand new."

Memphis Depay

Voordat hij doorbrak bij PSV was ook Memphis Depay actief in de muziekwereld. In 2010 nam een jonge Depay het nummer 'Flexin' op met rapper Jairzinho, die eerder ook met Royston Drenthe een rapnummer maakte. De clip van een rappende Depay duikt wanneer Depay een transfer maakt regelamtig weer op op social media. "Voor mij staan bunny's in de rij. Voor jou tien anderen of nee: jij én tien anderen."

Ruben Schaken

Ook Ruben Schaken is geen onbekende in de muziekwereld. Toen de buitenspeler van ADO Den Haag nog actief was bij VVV Venlo nam hij het nummer 'Ik ben de Bom' op met rapper DubbelG. In de clip komt een voetballende Schaken regelmatig voorbij en beelden van stadion De Koel. De altijd bescheiden en nette Schaken had als rapper andere teksten" "Ik kan een bal op elk punt stopzetten. Niks aan te doen want ik ben zo. Vraag het in Damsco (Amsterdam, red.), shootout naar Venlo.

Vurnon Anita en Leroy Fer

Samen met Mitchell Burgzorg en Ryan Babel namen Vurnon Anita en Leroy Fer in 2010 een nummer op. De viervoetballers sloegen de handen ineen met het nummer 'Misgunners'. "Jullie vinden dit waarschijnlijk niet cool, puur omdat we geen rappers zijn. We doen het wel met gevoel en toch blijven jullie maar haten."