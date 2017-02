Diederik Boer hoorde nog niets van Ajax

Diederik Boer maakte in de zomer van 2014 de overstap van PEC Zwolle naar Ajax. De doelman werd gehaald als tweede doelman en speelde de afgelopen jaren elf wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdamse club. Komende zomer loopt zijn contract af en beide partijen lijken dan uit elkaar te gaan.

"We hebben nog niks van Ajax gehoord", zegt René Eijkelkamp, zaakwaarnemer van Boer, tegenover ELF Voetbal. "Als Ajax het contract van Diederik wilde verlengen, hadden ze dat wel al laten weten. Het was goed geweest als de club zijn contract had verlengd. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij de club, is belangrijk voor de groep en is nog fit. Het lijkt er alleen niet van te komen."

Volgens de belangenbehartiger denkt de 36-jarige Boer nog niet aan stoppen. "Zeker niet. Zoals ik zei: Diederik is nog hartstikke fit. Er zijn meerdere clubs die lichtjes informeren naar hem. Komende maanden moeten we samen met Diederik gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat hij zelf wil. We zullen zien waar hij volgend jaar speelt, misschien wordt het alsnog Ajax."