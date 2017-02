'Benzema ziet bui hangen en zoekt nieuwe club'

De 29-jarige Fransman, die dit seizoen vijf competitietreffers maakte in vijftien wedstrijden, is al op zoek naar een nieuwe club. Dit schrijft Calciomercato. Arsenal is al jaren geïnteresseerd in de spits en hoopt hem deze zomer eindelijk aan te trekken. Ook kan Benzema tekenen bij Paris Saint-Germain. Patrick Kluivert, technisch directeur van de Franse topclub, heeft al een aantal keer gesproken met de spits.